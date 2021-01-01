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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 05:36 م

إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل قبل الضربة الأمريكية .. ونشطاء: الخضراء فارغة.. السياسيون خارج المنطقة

المنطقة الخضراء

ذكرت مصادر سياسية مطلعة، أن المنطقة الخضراء وسط بغداد سوف تبقى مغلقة حتى السادس من الشهر الجاري بعد دخولها حالة الإنذار القصوى، في حين أكد نشطاء عراقيون، أن المنطقة الخضراء فارغة تماما من السياسيين.

وأكد مراقبون، للشأن العراقي، أن إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل، جاء قبل الضربة الأمريكية المحتملة ضد الميليشيات العراقية الإرهابية الموالية لإيران.

وذكر مصدر أمني، أن "هذا الإغلاق يأتي بسبب ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس الإرهابي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وسط تهديدات عن استهداف السفارة الأمريكية بالتزامن مع هذه الذكرى ردا على عملية الاغتيال".

ودخلت القوات الأمنية في المنطقة الخضراء يوم أمس حالة الانذار القصوى وسط انتشار كثيف بعد ورود معلومات الى القيادات العليا عن تهديدات لاستهداف السفارة الأمريكية.

وكثفت أجهزة أمن مكافحة الإرهاب، من تواجدها في المنطقة الخضراء، تحسبا لأي اعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية والمواطنين، وذلك بالتزامن مع تأكيدات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أنه "لن يسمح بحدوث أي تجاوزات على الدولة تحت أي عنوان".

وذكرت قيادة العمليات المشتركة، أن الانتشار الأمني في بغداد رسالة لكل من يعتقد أن بغداد غير آمنة وغير مطمئنة، مضيفة: "لدينا معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بعمل إجرامي".

وأكد نشطاء، أن من يهددون ويتكلمون أنهم سينتقمون كونوا على يقين أن من يهدد لا يستطيع فعل أي شيء على أرض الواقع، في إشارة إلى نظام الملالي الإيراني.

وأشار مراقبون، إلى أن العراق يتحسب لعمليات إرهابية بعد معلومات استخباراتية أكدت المعلومات وتسعى قوات الامن لإحباط هذه العمليات، حيث هناك انتشار أمني مكثف في محيط المنطقة الخضراء وسط تحليق مكثف للطيران الأمريكي فوق العراق وفوق الخليج بشكل عام على مدار 24 ساعة.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على إغلاق المنطقة الخضراء بالكامل في بغداد:

وقال حساب، "@mero3883"، " الخضراء فارغة.. السياسيون كلهم خارج الخضراء".


وأضاف، حساب، "@Hood_Hood80"، " مجرد حركات بهلوانية شبعنا منها".


وتابع حساب، "@almoradi1234548"، " من يهددون ويتكلمون أنهم سينتقمون كونوا على يقين أن من يهدد لا يستطيع فعل شيء على أرض الواقع".

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أخر تعديل: الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 05:41 م
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