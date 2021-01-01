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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 03:57 م

الحلبوسي: نتمنى تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.. ومغردون: لا توجد عدالة في العراق

الحلبوسي

تهكم مغردون عراقيون على موقع التدوين المصغر "تويتر"، على تهنئة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، للشعب العراقي بالعام الميلادي الجديد، بتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية.

ورد المغردون على الحلبوسي بأنه لا توجد عدالة في العراق، متسائلين، أين العدالة والحرية؟ وكلنا نقبع في سجونكم هل هذه العدالة والحرية؟ أين أنت من السجناء والمغيبين؟ أين أنت من العفو العام الذي ظلم شريحة كبيرة؟ أين أنت من هذا الانتظار القاتل لهم ولأهلهم؟.

وقال الحلبوسي، في كلمته، بمناسبة العام الميلادي الجديد، لقد عانى عالمنا من عام صعب هدد فيه فيروس كورونا المستجد حياة مليارات البشر، وغيَّر أنماط الحياة والعيش، واستهدف القطاع الاقتصادي، وتسبَّب بأضرار نفسية ومعنوية هائلة، وأسفر قبل ذلك عن خسائر بالأرواح وفقدان الأحبة والأصدقاء.

وتابع: أن "لدى العراقيين فرصة سانحة في هذا العام للتعبير عن اختيارهم الديمقراطي عبر الانتخابات التشريعية التي ستجري هذا العام، ‏لتكون نقطة انطلاق مهمة في عملية التصحيح من أجل بناء الوطن وعبور الأزمة وتحقيق تطلعات شعبنا بعيش كريم وحياة آمنة مطمئنة".

وبين أن "الشعب هو الركيزة الأساس في إنجاح هذا المشروع من خلال اختيار ممثليه عبر عملية حرة وديمقراطية واعية تقدم الإنجاز على الهوية الفرعية، وتفضل المهنية على القرابة، وتضع في حساباتها المصلحة العامة قبل الخاصة"، مشيرا إلى أن "ما نواجه اليوم من تحديات صعبة سببه التراكم المستمر في الأخطاء".

وأكد الحلبوسي؛ حرص "مجلس النواب كل الحرص على تهيئة الظروف المناسبة لحماية وإنجاح المسار الديمقراطي بشكل يمنح المواطن الفرصة الحقيقية للتغيير، وسيكون للبرلمان الدور الفاعل في إكمال التشريعات اللازمة لدعم عملية الإصلاح والتغيير المنشودة".

وتساءل المغردون على أي شيىء تبارك يا حلبوسي للعراق والعراقيين، على الميليشيات التي تقتل وتخطف العراقيين، على السياسيين الفاسدين.

وتساءل نشطاء، أي استقرار وعدالة؟، لماذا تعطيل المحكمة الاتحادية وعدم تعديل القانون لغرض المباشرة بعملها، حتى تنظر في موضوع الانتخابات.

وأكد مغردون، أن عيدنا وفرحتنا الحقيقية عندما نتخلص من أحزاب ٢٠٠٣ ونكراتها الذين قتلوا الشعب وسرقوا خيراته وهجروا أهله وشوهوا الدين والمذهب، جميعهم وأذنابهم.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة الحلبوسي في التهنئة بالعام الميلادي الجديد:

وقال حساب، "@AlazaweGhalib"، "لا توجد عدالة في العراق وبوجودكم سيادة الرئيس، أين العدالة والحرية؟ وكلنا نقبع في سجونكم، هل هذه العدالة والحرية؟، أين أنت من السجناء والمغيبين؟، أين أنت من العفو العام الذي ظلم شريحة كبيرة؟، أين أنت من هذا الانتظار القاتل لهم ولأهلهم؟، أنت أول الظالمين لم نرى خيرا في وجودك".


وأضاف، حساب، "@ali_alsaman"، "نتمنى من مجلس النواب العمل على عدم المساس برواتب الموظفين باستثناء الدرجات العليا من مدير عام صعودا وتفويت الفرصة على الكاذبي ووزير ماليته الخرف ومستشاره الخرف عراب قانون التقاعد والذي سرح 260 ألف موظف دون وجه".


وتساءل حساب، "@ABLES1996"، " على ماذا تباركون للعراق ؟ للعراقيين؟ على الميليشيات ؟ على القتل؟ على أي عام جديد بالضبط!".


كذلك تساءل حساب، "@hgTpml8VGc1M1iZ"، " أي استقرار وعدالة!! لماذا تعطيل المحكمة الاتحادية وعدم تعديل القانون لغرض المباشرة بعملها".

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