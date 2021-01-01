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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 03:02 م

في ذكرى المقبور سليماني.. الإرهابي قاآني يحذر ترامب من انتقام في قلب أمريكا !!

اسماعيل قاآني - فيلق القدس

حذر الإرهابي  إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن عملا انتقاميا لدماء قائد الفيلق السابق قاسم سليماني قد ينطلق من داخل الأراضي الأمريكية نفسها متناسيا أن المسؤولين في بلاده مرعوبين من وجود القوات الأمريكية على حدودهم .


وقال قآني اليوم الجمعة خلال مشاركته في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال سليماني، إن "ترامب شخصية قذرة ومجرمة لا تلتزم بأي مبادئ"، لكنه اغتال قاسم سليماني بتحريض إسرائيل.

وأضاف أن "أمريكا سعت ثلاثين عاما لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس"، وأن "اغتياله على يد ترامب فتح الطريق للانتقام".

وخيل له فكره المريض أن "أمريكا ترتجف في العراق مع حلول ذكرى اغتيال سليماني والمهندس وتنفذ طلعات جوية لا سابق لها في سماء العراق"، معتبرا أن "تحركات ميليشياته في العراق عفوية لكنها جعلت الأمريكيين يعيشون في رعب شديد"!!!!.

وأكد قآني أن "طريق فيلق القدس لن يتغير"، لكنه أضاف مخاطبا ترامب: "قد يخرج من داخل بيتك من ينتقم لدماء قاسم سليماني"!.

وكان حسین دهقان المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، أن "الصواريخ الإيرانية تغطي كافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".

وكتب دهقان على "تويتر": "نوصي الرجل الذي طرد من البيت الأبيض (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، بألا يحول العام الميلادي الجديد إلى عزاء للأمريكيين".

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت في 3 يناير الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

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