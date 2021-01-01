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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 02:48 م

لمواجهة تفشي كورونا.. الكويت تلغي امتحانات الفصل الدراسي الأول

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قال وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور علي المضف، إنه لن يكون هناك أي امتحانات ورقية أو أونلاين للطلبة والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020 - 2021؛ في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المضف- في بيان صحفي اليوم الخميس "هذا القرار اتخذ بعد سلسة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين والمختصين التربويين، والعودة إلى رأي السلطات الصحية الكويتية"، معلنًا تشكيل لجنة عليا بين وزارتي التربية والصحة؛ لدراسة وبحث مدى إمكانية عودة الطلبة للمدارس خلال المرحلة المقبلة.

وحول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، قال: "إن الوزارة ستقوم بدراسة الوضع، واتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، عقب اتضاح الرؤية بشكل أوسع واستقرار الأمور الصحية، وذلك من خلال التنسيق مع الصحة عن طريق اللجنة العليا المشكلة المشار إليها".

يذكر أن  دولة الكويت، أطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بلقاح فايزر وبيونتيك، حيث تركز على تطعيم الطواقم الطبية وكبار السن.
ومن المتوقع تطعيم  10 آلاف شخص في اليوم  ضد فيروس كورونا .

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، إن "اللقاح آمن ومعتمد من الجهات الدولية".
وأضاف "الحملة سوف تستمر شهورا مطالبا الجميع بالاستمرار بالالتزام بالاشتراطات الصحية"
وفي وقت سابق، أغلقت الكويت حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي أمام الطيران التجاري إلى نهاية العام كإجراء احترازي بعد تفشي سلالة الفيروس المتحور في بريطانيا حتى مطلع يناير المقبل.
وقالت الحكومة الكويتية إن كل رحلات الشحن والمسارات التجارية ستظل عاملة.
وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.


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