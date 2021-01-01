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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 02:44 م

"على أطلال منازلهم تأتي أنوار شجرة عيد الميلاد".. أطفال سوريا يحتفلون بالعام الجديد

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سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، الضوء على صورة لاحتفال أطفال سوريا في رأس السنة الجديدة 2021.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ترصد الصورة أطفالًا سوريين يشعلون مقذوفات صاروخية تشبه شجرة عيد الميلاد، وذلك على حطام مبنى دُمر في قصف لنظام الأسد قبل وقت سابق.

وبررت الصحيفة البريطانية هدف الأطفال السوريين من وراء تلك الشجرة، وهو لفت الانتباه إلى الدمار الذي خلفته الحرب في إدلب السورية.

وكانت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا أعلنت أن "السهرة الفنية" التي أعدتها للبث على قناتي "السورية" و"دراما"، لن تبث إلا على قناة "دراما" احترامًا لأرواح الشهداء في دير الزور.

وقالت الهيئة في تنويه لمشاهديها: إن السهرة كان مقررًا بثها على القناتين، لكنها قررت أن يقتصر البث على قناة "دراما"، بينما سيعرض على "السورية" ندوة خاصة عن فيلم "لآخر العمر"، ثم فيلم "رد القضاء" للمخرج نجدت أنزور.

وأضافت أن ذلك بسبب الظروف الطارئة، واحترامًا لأرواح الشهداء الذين ارتقوا إثر العمل الإرهابي الغادر في ريف دير الزور، ولأن "الإعلام السوري شريك الخندق مع جيشنا الباسل".

وأعلن تنظيم "داعش" اليوم الخميس مسؤوليته عن الهجوم على حافلة في سوريا يوم الأربعاء، وقال إنه قتل 40 جنديًا من الجيش السوري.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" يوم أمس أن 25 مواطنًا لقوا مصرعهم، وأصيب 13 آخرون في هجوم إرهابي على حافلة في دير الزور بسوريا.

وذكرت الوكالة أن حافلة تعرضت في الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لهجوم إرهابي على طريق "دير الزور - تدمر" في منطقة كباجب.

وأقرت القوات الإسرائيلية بتنفيذ 50 غارة على أهداف في عمق أراضي سوريا عام 2020، مشيرًا إلى أنه كان أكثر أمنًا مقارنة مع السنوات الماضية.

وأكد القوات الإسرائيلية في بياناته الأمنية للعام الذي ينتهي منتصف هذه الليلة أنه نفذ، بالإضافة إلى تلك الغارات، 20 عملية نوعية وخاصة عند حدود لبنان وسوريا، بالإضافة إلى إحباط محاولتين قام بهما "حزب الله" اللبناني لتنفيذ "عمليات تخريبية" عند حدود لبنان.

كما ذكرت إسرائيل أن قواتها تمكنت من تشويش محاولة أخرى لخلية تابعة لـ"حزب الله" لتنفيذ عملية على الحدود السورية، علاوة على اكتشاف وإحباط مفعول حقلين للعبوات الناسفة عند الحدود مع سوريا وتصفية "خلية مخربين".

وأوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفذت خلال العام الماضي 1400 طلعة عملياتية، بالإضافة إلى أكثر من 400 طلعة نفذتها المروحيات الحربية، مضيفا أن الطائرات التي يتم تفعيلها عن بعد حلقت نحو 35 ألف ساعة منذ بداية العام.

كما أكد القوات الإسرائيلية قصف منذ بداية العام الجاري نحو 300 هدف في قطاع غزة وإحباطه 38 محاولة للتسلل عبر السياج الفاصل، مقابل إطلاق 176 قذيفة عبر حدود القطاع من الجانب الفلسطيني سقطت 90 بالمائة منها في مناطق غير مأهولة واعترضت منظومة القبة الحديدية 80 أخرى.

وأشار إلى أن العام 2020 شهد انخفاضًا في عدد العمليات ضد الإسرائيليين والمصابين بينهم مقارنة مع الأعوام الماضية.

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