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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 02:40 م

كورونا يحرم سكان نيويورك من مشاهدة الكرة البلورية في العام الجديد

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قررت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، إغلاق ساحة "تايمز سكوير"، بهدف منع تجمع أي حشود للاحتفال برأس السنة الجديدة 2021.

وبحسب موقع "سويس إنفو"، أغلقت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية ساحة تايمز سكوير وسط المدينة أمس الخميس، بما يحول دون احتشاد المحتفلين بعيد رأس السنة وخلق بؤر إضافية لانتشار فيروس كورونا في المدينة.

ولم يسمح سوى لمجموعة قليلة من المدعوين بينهم عاملون في مجال الرعاية الصحية وآخرون من الخطوط الأمامية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا بمتابعة العد التنازلي لإسقاط كرة ليلة رأس السنة في الميدان الشهير.

وقال بيل دي بلاسيو، عمدة المدينة إن على الجميع البقاء في منازلهم ومشاهدة الاحتفالات في هذه الساحة من خلال قنوات التلفزيون، في حين تم تقليص العشرات من الاحتفالات في أنحاء الولايات المتحدة على نحو مماثل أو تحويلها بالكامل لتكون عبر الإنترنت.

وعادة يملأ عشرات الآلاف من المحتفلين بهذه المناسبة المناطق المحيطة بساحة تايمز سكوير، ويقفون لساعات في البرد القارس لمتابعة احتفالات ليلة رأس السنة، وهم يتابعون تلك الكرة البلورية تهبط ببطء عند الثواني الأخيرة من العام المنتهي.

وتوفي أكثر من 25 ألفا من سكان نيويورك هذا العام بكوفيد-19، بينما كانت المدينة تكافح في الربيع الماضي أشد موجات الوباء فتكا في العالم.

قال رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية، إن المدينة تهدف إلى تطعيم نحو مليون من سكانها ضد فيروس كورونا المستجد بحلول نهاية يناير.

وأضاف أن تلك الجهود ستتطلب إقامة مواقع للتطعيمات في أنحاء المدينة التي يقطنها نحو 8.3 مليون نسمة.

ووصلت نحو 348 ألف جرعة من اللقاح للمدينة منذ أن أصبحت متاحة هذا الشهر، وذكرت إدارة الصحة في المدينة أن نحو 88 ألفا تلقوا بالفعل الجرعة الأولى من اللقاح المكون من جرعتين.

إلى ذلك قال المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن وفيات فيروس  كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 341 ألفا و199 في المجمل، بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 3764 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونا و663 ألفا و976 حالة، بزيادة 230337 حالة جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.
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