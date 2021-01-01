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الجمعة, 01 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 02:32 م

حادث طعن يهز وسط لندن في أول أيام العام الجديد

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نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، صباح اليوم الجمعة، في حادث طعن في وسط لندن، بعد دقائق من بداية العام الجديد. 

واستجابت خدمة الإسعاف في لندن للتقارير الواردة في الساعة 12.34 صباحًا، حيث تم نقل رجلين وامرأة إلى المستشفى، حسبما قال متحدث خدمة الإسعاف. 

واحتشدت الشرطة ورجال الإطفاء وطاقم الإسعاف في الموقع بالقرب، حيث تم قطع حركة المرور. 

وأعلنت شرطة وستمنستر بمنح أفرادها صلاحيات إضافية للتوقيف والتفتيش، في جميع أنحاء شمال وستمنستر.

وقالت شرطة وستمنستر عبر تويتر إنه  "تمت الموافقة (منح الشرطة صلاحيات) القسم 60 من الساعة 01:17 حتى 06:00 ساعة، وذلك بسبب حادث طعن وقع في طريق إدجوير".

وتُظهر اللقطات وجود ما لا يقل عن ثلاث شاحنات لشرطة العاصمة في موقع الحادث، إلى جانب سيارتي إسعاف وسيارة إطفاء، مع ما يصل إلى عشرة من رجال الإطفاء وضباط الشرطة الموجودين.

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