برهم صالح: منظومة الحكم تعرّضت إلى تصدع كبير.. ونشطاء: ماذا قدمت للعراق مقابل راتبك الضخم؟

تساءل نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الأعمال والخدمات التي قدمها رئيس الجمهورية برهم صالح للعراق منذ توليه رئاسة الجمهورية.

وأكد النشطاء أن برهم صالح رئيس الجمهورية، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء، ومحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، يتقاضون 24 مليون دينار شهريا، فماذا قدموا للعراق؟.

وقال الرئيس برهم صالح، إن بلاده بحاجة لعقد سياسي جديد يؤسس لدولة ذات سيادة كاملة، نظرا لتصدع منظومة الحكم التي تأسست بعد العام 2003.

وأوضح صالح "نودعُ 2020، عام الآلام والأزمات التي كادت أن تدفع البلاد نحو منزلقات خطيرة المسؤولية التاريخية والوطنية تقتضي العمل الجاد على إنهاء دوامة الأزمات التي تعصف بالعراق".

وأضاف "لذا فنحنُ بحاجةٍ ماسة إلى عقد سياسي جديد يؤسس لدولة قادرة ومقتدرة وذات سيادة كاملة، لأن منظومة الحكم التي تأسست بعد عام 2003 تعرّضت إلى تصدع كبير".

وتابع "منظومة الحكم في العراق لا يُمكنها أن تخدم المواطن الذي بات محروماً من أهم حقوقه المشروعة".

وشدد على أنه "من غير الممكن أن يتحمل المواطن العراقي ضريبة الصراعات والإخفاقات السياسية والفساد". داعيا لتبني حزمة إجراءات فاعلة وسريعة لمساعدة الطبقات الفقيرة، ومواصلة الحرب على الفساد.

وأكد مراقبون، أن منظومة الحكم في العراق تتعرض لانتقادات واسعة بسبب تساهلها مع التدخلات والنفوذ الإيراني منذ عام 2003 وما تبعها من انهيار مؤسسات الدولة.

وأشار نشطاء إلى أن برهم صالح مارس كل أشكال التواطئات والوساطات والمحسوبيات والخيانات لتحقيق أهدافه الوظيفية على حساب الدستور والقوانين والأخلاقيات.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على كلمة الرئيس برهم صالح في التهنئة بالعام الميلادي الجديد:

وقال حساب، "@SufianSamarrai"، " أتحداك تكتب فقط عمل واحد قمت به ينفع العراق منذ تسلمك للسلطة ؟، نحن كشعب من قدم لك أفضل راتب في تاريخ أي رئيس في الشرق الأوسط والعالم أنت تستلم اعلى راتب بالمنطقة والعالم ماذا قدمت لنا، أعطني فقط خدمة قدمتها للشعب العراقي مقابل ٢ مليون دولار بالشهر ؟ إمبراطور اليابان لم يصل مرحلتك".



وأضاف، حساب، "@ONMvqdMcYOxclzZ"، " سيادة الرئيس: دمرتم البلاد والعباد، هل تعرف يا سيادة الرئيس أن أكثر من نصف الشعب تحت خط الفقر؟ ومتى يستيقظ الشعب ؟".



وتابع حساب، "@Salar_Idris"، " وما هو موقع عقد الدستور العراقي بين الشعب الذي أقره باستفتاء على الذين ينتخبهم لإدارة الدولة بالالتزام به وتقسمون بذلك اليمين الدستوري، حاجتكم له كطبقة سياسية".



وذكر حساب، "@kamil19611"، " كاكا الجمهورية الذي مارس كل أشكال من التواطئات والوساطات والمحسوبيات والخيانات لتحقيق دناءتاه الوظيفية على حساب الدستور والقوانين والأخلاقيات بما فيها أول من وضع بصمته على فصل كردستان عن العراق يدعو الآن إلى عقد جديد! الله يفرج على العراقيين والعراق من هذه النفايات".