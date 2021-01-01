الكاظمي: لن نسمح بالتجاوز على الدولة العراقية.. ونشطاء: كلامك يا كاظمي كثير وفعلك قليل

سخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حول قراره النهائي بعد السماح بالتجاوز على الدولة العراقية.

ورد النشطاء ساخرين، الكلام كثير والفعل قليل، كم سمعناك يا كاظمي ولكن لن تستطيع حكم المليشيات المنفلتة التي باتت تهددك شخصيا.

وأكد رئيس وزراء، مصطفى الكاظمي، على رفضه التجاوزات على الدولة العراقية بكل أشكالها، لافتا إلى أن عام 2020 كان عاما صعبا على العراق وعلى العالم بأسره.

وقال الكاظمي.، : "لقد اتخذت قراري النهائي بعدم السماح بالتجاوز على الدولة العراقية".

وأضاف خلال كلمته: أتمنى أن يكون هناك إعادة تقييم الكادر الوسطي في الوزارات، وأن نأخذ أخطاء الماضي لنتعلم منها ونبدأ عاما جديدا العراق يكون في عيوننا".

وأكد النشطاء أن معنى كلام الكاظمي أنه كان يسمح بالتجاوزات في العراق، بداية من قتل المتظاهرين في الناصرية على يد ميليشيات مقتدى الصدر، وتهديد الكاظمي شخصيا بقطع أذنيه من قبل ميليشيا كتائب حزب الله العراقي.

وأشار نشطاء إلى الكاظمي رجل إعلامي فقط، يطلق تصريحات ويتحدث كثيرا فقط ولا يفعل شيئا، حيث أنه خانع ولن يعلو صوته على صوت حلفائه من الميليشيات.

وأضاف نشطاء أن الكاظمي يعد رئيس حكومة الفيسبوك وجلسات التصوير إذا بيها مجال تأخذ كم صورة بالأحياء القديمة مال بغداد وتشوف سوء الخدمات من المجاري والتبليط لأن بها صور وأنت تحب التصوير.

وأكد نشطاء، أن حكومة الكاظمي لا تستطيع السيطرة على السلاح المنفلت ولا تستطيع القبض على منسوبي الميليشيات العميلة المخلة بالأمن هي عبارة عن "خيال مأته".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، "@alibinhade"، "الكلام كثير والفعل قليل. يا كم سمعناك يا كاظمي ولكن لن تستطيع حكم المليشيات المنفلته التي باتت تهدد جنابك".



وأضاف، حساب، "@A22Azo2000"، "يعني أول كنت سامح بالتجاوزات".



وتابع حساب، "@Ahmedalahmar9"، " الكاظمي خانع ولن يعلو صوته على صوت حلفائه من المليشيات .. رجل إعلامي فقط لا غير".

وذكر حساب، "@hssngrsani"، " خطاب فاشل من رئيس فاشل ووزراء فاشلين، ومستشارين فاشلين".