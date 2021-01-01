نائب: سياسات الكاظمي الخاطئة سترفع نسب الفقر في العراق عشرة بالمائة

حذر عضو لجنة الخدمات النيابية النائب عدي الشعلان، من سياسات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي “الخاطئة”، مبينا انها سترفع نسبة الفقر في العراق عشرة بالمائة.



قال الشعلان إن “سياسات حكومة الكاظمي الخاصة بالاقتصاد والمال خاطئة وتسببت في ضرر بالغ لشرائح واسعة من العراقيين”، مؤكدا أنه “حتى الحرب على الفساد لم يتحقق منها شئ سوى اعتقال بعض الأشخاص.



أضاف، أن “سياسات الكاظمي الخاطئة في ملف الاقتصاد سترفع نسب الققر في العراق الى 10% وهذه كارثة يجب الانتباه لها”، معتبرا أن “الموازنة خير دليل على صعوبة الوضع وكيف تحاول الحكومة رمي الكرة على عاتق الموظفين في ان يدفعوا فاتورة اخطائها في عدم الاصلاح والتغير والبحث عن ايرادات مالية اكبر بعيدا عن النفط وتقلبات اسعاره

