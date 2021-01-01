الهنداوي: لايوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات المحدد

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، وجود 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة تحديث بيانات الناخبين غدا السبت.

وقال الهنداوي إنه "تم إلغاء البطاقات القصيرة الأمد الصادرة سابقاً من قبل المفوضية، وهي بصدد إعداد خطة كاملة لمنح جميع الناخبين بطاقة طويلة الأمد (البايومتري)".



وأضاف أن "المفوضية ستبدأ حملة موسعة جداً، ابتداء من يوم غد السبت وستكون واسعة ومغطاة إعلامياً، من أجل ذهاب الناخبين لتحديث بيانتهم والحصول على بطاقة البايومترية"، مبيناً أن "جزءاً من هذه العملية ستكون بتفعيل عمل 750 فرقة جوالة خاصة بتسجيل الناخبين في مناطقهم".





وأشار إلى أن "هناك مذكرة مع وزارة الداخلية لتوفير الجانب الأمني لهذه الفرق الجوالة، ولجميع عمل المفوضية في المناطق خارج المدن"، مؤكداً "وجود عزم كبير لتسجيل ما تبقى من الناخبين غير الحاصلين على بطاقة طويلة الأمد"، داعياً "الناخبين لمراجعة المراكز المخصصة لتحديث بياناتهم".



وأكد أن "جميع المتطلبات لإجراء الانتخابات المبكرة متوفرة، والفرصة الزمنية تبقى منها خمسة أشهر ونصف الشهر، أضافة إلى أن المفوضية أعلنت أنها أنجزت 65 بالمئة من البطاقة البايومترية طويلة الأمد".

ولفت إلى أن "القانون موجود، والتخصيصات المالية موجودة، وهنالك وعود من مجلس النواب بإنهاء قضية تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيتوفر كل شيء ولا يوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات".