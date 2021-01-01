بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 01 كانون الثاني 2021
آخر الأخبار
ضربات جوية بجوار دمشق تدمر صواريخ أرض-جو وأسلحة إيرانية قراصنة عرب يخترقون مصرف حزب الله ويعرضون بيانات حساسة الكاظمي: ما زال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة.. ونشطاء: ماذا قدمت للشعب منذ توليك رئاسة الحكومة؟ تحليق قاذفتان أمريكيتان من طراز B-52.. رسالة تحذير أمريكية جديدة لإيران وزير الطاقة الإيراني للكاظمي: تم قطع الغاز لأسباب فنية.. ونشطاء ساخرون: أمور فنية.. تتعلق بالدولار! انفجارات مروعة تستقبل الحكومة اليمنية الجديدة.. مغردون: اليمن بلد ضائع ألحقته إيران بالبلدان المدمرة التي دخلتها 3 انفجارات في مطار عدن لحظة وصول الحكومة اليمنية الكاظمي ينخرط مع الصدر في "الاختبار الأخير".. ومغردون: لعبة من صنع إيران صالح يبحث مع بلاسخارت تعزيز سلطة الدولة بالعراق.. ونشطاء: من يقتل ويخطف هي حكومتكم وميليشياتكم بشكل علني! متحدث الصدر: دول مستفيدة من وضع العراق الحالي.. ونشطاء: بالطبع دولتك الثانية إيران بسبب العملاء من أمثالكم
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 11:20 ص

الهنداوي: لايوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات المحدد

عبد-الحسين-الهنداوي
أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، وجود 750 فرقة جوالة خاصة بالمفوضية ستنفذ حملة تحديث بيانات الناخبين غدا السبت.   
وقال الهنداوي إنه "تم إلغاء البطاقات القصيرة الأمد الصادرة سابقاً من قبل المفوضية، وهي بصدد إعداد خطة كاملة لمنح جميع الناخبين بطاقة طويلة الأمد (البايومتري)". 

وأضاف أن "المفوضية ستبدأ حملة موسعة جداً، ابتداء من  يوم غد السبت وستكون واسعة ومغطاة إعلامياً، من أجل ذهاب الناخبين لتحديث بيانتهم والحصول على بطاقة البايومترية"، مبيناً أن "جزءاً من هذه العملية ستكون بتفعيل عمل  750 فرقة جوالة خاصة بتسجيل الناخبين في مناطقهم".


وأشار إلى أن "هناك مذكرة مع وزارة الداخلية لتوفير الجانب الأمني لهذه الفرق الجوالة، ولجميع عمل المفوضية في المناطق خارج المدن"، مؤكداً "وجود عزم كبير لتسجيل ما تبقى من الناخبين غير الحاصلين على بطاقة طويلة الأمد"، داعياً "الناخبين لمراجعة المراكز المخصصة لتحديث بياناتهم". 

وأكد أن "جميع المتطلبات لإجراء الانتخابات المبكرة متوفرة، والفرصة الزمنية تبقى منها خمسة أشهر ونصف الشهر، أضافة إلى أن المفوضية أعلنت أنها أنجزت 65 بالمئة من البطاقة البايومترية طويلة الأمد".
ولفت إلى أن "القانون موجود، والتخصيصات المالية موجودة، وهنالك وعود من مجلس النواب بإنهاء قضية تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما سيتوفر كل شيء ولا يوجد أي سبب لتأجيل موعد الانتخابات".
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
ماجدة-التميمي-1

ماجدة التميمي: موازنة 2021 تسببت برعب المواطن العراقي 01 كانون الثاني 2021 11:05 ص

الكاظمي

نائب يكشف عن اتفاق على إقالة الكاظمي إذا تأجلت الانتخابات 01 كانون الثاني 2021 10:42 ص

عبد الأمير نجم المياحي

مقرر النزاهة النيابية : استجواب وزير المالية هو الأول للبرلمان في الفصل الجديد ويليه 4 وزراء آخريـن 01 كانون الثاني 2021 10:40 ص

كاظم-فنجان-2

نائب يطالب بمساءلة وزير النفط على خلفية تعرض عدد من المهندسين للتعسف والإهانة 01 كانون الثاني 2021 10:37 ص

d4ebddd0-c080-4e7f-ad86-bf247148f83a

الملف الأمني وحقوق الإنسان يتصدران مباحثات المجلس الوزاري للأمن الوطني 31 كانون الأول 2020 02:31 م

سائرون

تحالف سائرون يتوقع عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 31 كانون الأول 2020 10:57 ص

مازن الفيلي

نائب يكشف عن توجه نيابي جديد لاستجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية 31 كانون الأول 2020 10:51 ص

مجلس الوزراء

نائب: حكومة الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة 31 كانون الأول 2020 10:27 ص

التعليقات