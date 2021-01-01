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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 11:18 ص

الاتصالات: 2021 سيشهد تحسنا في خدمة الانترنت

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أكدت وزارة الاتصالات، ، أن الإنترنت سيشهد تحسنا بخدماته خلال العام المقبل،  كاشفة عن تشكيل لجان رقابية على المتجاوزين على خطوط وشبكات الانترنت.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة رعد المشهداني في بيان ، إن "الانترنت سيشهد تحسناً بخدماته خلال العام المقبل، من خلال انجاز الكابل الضوئي (FTTH) الذي سيعطي مميزات خاصة للمواطن  والمستهلك".

واضاف ان "هناك لجاناً بدأت بمراقبة المتجاوزين على خطوط وشبكات الانترنت من قبل اصحاب الابراج والشركات"، مبيناً ان "عمليات المراقبة مستمرة وهناك رصد في مناطق الدورة ومدينة الصدر والشعلة في بغداد، فضلا عن محافظات صلاح الدين والنجف الاشرف والانبار، اذ تم القبض على المتجاوزين واحالتهم للقضاء وفق قانون وزارة الاتصالات".
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