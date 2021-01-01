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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 11:16 ص

مختصة تحذر من تصاعد الفقر.. وتدعو إلى استقطاب الخبرات لوضع موازنة تنقذ العراق

الموازنة
دعت مستشارة غرفة تجارة بغداد ، المتخصصة بقطاع الادارة والاقتصاد ،مها العبيدي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لاحتواء تصاعد الفقر والبطالة.

 وطالبت باتخاذ سلسلة قرارات صائبة بما يتعلق بالاستثمار والتجارة واسناد القطاع الخاص ، قبل تصاعد موجة ازمة اجتماعية تدفع الى مشاكل اسرية ، وارتكاب جرائم جنائية ، وتجدد الاحتجاجات والتظاهرات بموجة اقوى مما حدث في تشرين الاول ٢٠١٩ .

وحذرت العبيدي من الوضع الاقتصادي الحالي ، في ظل عدم صواب قرار البنك المركزي العراقي برفع سعر صرف الدولار الامريكي وخطوات وزارة المالية ، التي ستنعكس على زيادة معدلات الفقر والبطالة من ٣٠ ٪؜ الى ٦٠ ٪؜ واضافة اعباء لدخل الفرد والعائلة العراقية التي تعاني من ازمات متراكمة.

واشارت العبيدي الى :" ان مجلس النواب امام اختبار بتشريع قانون موازنة ٢٠٢١ بما يتلاءم والظروف الاقتصادية ، والاستعانة بخبرات استشارية متمكنة تضع موازنة صحيحة ، بعد ان تمسكت الحكومة بموقف خاطئ وجسيم ينال من الطبقات الوسطى والمسحوقة بالبلاد".

 واوضحت :" ان قدرات عراقية وعالمية على استعداد لاعداد موازنة افضل تحقق التنمية الشاملة وتوازن الاقتصاد ، وتنهي الفساد الذي دمر الاقتصاد ".
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