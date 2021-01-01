ماجدة التميمي: موازنة 2021 تسببت برعب المواطن العراقي

قالت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ان موازنة 2021 تسببت برعب المواطن العراقي.
واضافت التميمي ان الموازنة تضمنت الاقتراض من 17 جهة لتأمين الكهرباء وبضمانة سيادية.
واكدت ان: البرلمان لن يوافق على الاستقطاعات التي أقرتها الحكومة في الموازنة.
واشارت التميمي الى ان وزارة التجارة فشلت في تقديم الحصة التموينية للمواطنين وهذا الملف يشوبه الفساد.
وتابعت: هناك وزارات ودوائر لم تقدم حساباتها الختامية منذ سنوات وآخر ختامية وصلتنا هي لموازنة 2012
واضافت التميمي ان الموازنة تضمنت الاقتراض من 17 جهة لتأمين الكهرباء وبضمانة سيادية.
واكدت ان: البرلمان لن يوافق على الاستقطاعات التي أقرتها الحكومة في الموازنة.
واشارت التميمي الى ان وزارة التجارة فشلت في تقديم الحصة التموينية للمواطنين وهذا الملف يشوبه الفساد.
وتابعت: هناك وزارات ودوائر لم تقدم حساباتها الختامية منذ سنوات وآخر ختامية وصلتنا هي لموازنة 2012