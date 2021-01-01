برلماني: موازنة2021 تعادل موازنتي 2016 و2017 معا

وصف النائب احمد الكناني موازنة 2021 بالانفجارية والاعلى بتاريخ الدولة العراقية، مبينا ان ما طلبته الحكومة بعام 2021 يعادل موازنتي عامي 2016 و2017

وقال الكناني ان “حكومة الكاظمي ذات متناقضات غريبة عجيبة منذ تسلمها الحكم والتصويت عليها.

واضاف انه “بعد تأخير دام كثيرا قدمت حكومة الكاظمي موازنة2021 بأرقام انفجارية هي الاعلى بتاريخ الدولية العراقية وتتحدث عن ازمة مالية مما يثير العديد من الاستفهامات

واوضح الكناني ان “الموازنة المقدمة من الحكومة لعام 2021 توازي نفقات وموازنات عامي 2016 و2017 معا”، لافتا الى انها “طلبت فقط نفقات تشغيلية اضعاف ما سجل لعام 2020

