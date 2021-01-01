وزير الزراعة يوافق على تصدير 1000 طن من محصول الطماطم إلى السعودية

وافق وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، على تصدير 1000 طن من محصول الطماطم، الى السعودية.



وقال بيان لوزارة الزراعة ان الوزير وافق على تصدير 1000 طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية، عن طريق منفذ عرعر الحدودي، ومن الفائض عن الاستهلاك المحلي، وفي اطار تعظيم موارد الدولة".



وكان وزير الزراعة وافق يوم الجمعة الماضية على تصدير 2000 طن من محصول الطماطم، الى المملكة العربية السعودية.