سومو : 42 مليار دولار إيرادات النفط عام 2020

أعلنت شركة تسويق النفط / سومو / عن حجم الايرادات من تصدير النفط خلال العام 2020.



وقال مدير عام الشركة علاء الياسري ، ان حجم الايراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة للعام 2020 بلغ 42 مليار دولار ، فيما بلغ ايراد شهر كانون الاول الحالي اكثر من 4 مليارات دولار ، عن سعر بيع بلغ 49 دولاراً للبرميل".



واضاف :" ان العراق يصدر نحو 3 ملايين برميل يومياً بعد قرار التخفيض اثر اتفاق / اوبك + / ".



وتوقع الياسري :" ان تشهد اسعار النفط تحسناً رغم السلالة الجديدة لكورونا".