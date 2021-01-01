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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 10:44 ص

سومو : 42 مليار دولار إيرادات النفط عام 2020

لمحة-عن-سومو
أعلنت شركة تسويق النفط / سومو /  عن حجم الايرادات من تصدير النفط خلال العام 2020.

وقال  مدير عام الشركة علاء الياسري ، ان حجم الايراد المتحقق من تصدير النفط عن طريق الشركة للعام 2020 بلغ 42 مليار دولار ، فيما بلغ ايراد شهر كانون الاول الحالي اكثر من 4 مليارات دولار ، عن سعر بيع بلغ 49 دولاراً للبرميل".

واضاف :" ان العراق يصدر  نحو 3 ملايين برميل يومياً بعد قرار التخفيض اثر اتفاق / اوبك + /  ".

وتوقع الياسري :"  ان تشهد اسعار النفط تحسناً رغم السلالة الجديدة لكورونا".
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