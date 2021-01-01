نائب يكشف عن اتفاق على إقالة الكاظمي إذا تأجلت الانتخابات

كشف النائب عبد الهادي موحان عن شبه اتفاق نيابي على استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقالته في حال تأجلت الانتخابات.

وقال موحان ان “قضايا التوافقات في البرلمان انتهت بعد تصرفات الحكومة الاخيرة ومسودة الموازنة المليئة بالمغالطات.

واضاف ان “هناك شبها اتفاقا بين الكتل السياسية على اقالة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال تأجل اجراء الانتخابات”،.

واوضح ان “اي خطوة تثبت لتأجيل الانتخابات عن موعدها فان التوافق موجود على اقالته بعد فشل حكومته على كافة الاصعدة.