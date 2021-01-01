مقرر النزاهة النيابية : استجواب وزير المالية هو الأول للبرلمان في الفصل الجديد ويليه 4 وزراء آخريـن



اكدت مقرر اللجنة النزاهة النيابية عبد الامير المياحي ان استجواب وزير المالية سيكون هو الاول لمجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد ، يليه استجواب 4 وزراء اخرين



وقال المياحي ، ، ان " لجنة النزاهة تردها معلومات عن ملفات ودعاوى لشبهات فساد ، ونقوم بمخاطبة الجهات المعنية لتقديم الوثائق الرسمية والتحقق منها بشكل القانوني.



واوضح " لدينا وثائق ومعلومات تتعلق بمجموعة المسؤولين الذين نتحفظ على اسمائهم حاليا.







واضاف ان " التلكؤ الحاصل في عمل الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة انعكس سلبا على ملفات وطلبات الاستجواب "، مشيرا الى وجود 5 استجوابات لوزراء من الحكومة السابقة ، ومسؤولين اخرين في الحكومة الحالية.



وتابع القول ان " اغلب الملفات التي بعهدة اللجنة النيابية حاليا تتعلق بالوزارات التي تحتوي على عمل مباشر مع الشركات الاجنبية والاستثمارية والقطاع الخاص ، مثل وزارة الصناعة عن مشاريع وهمية كثيرة ، ووزارات التربية والنفط والنقل والتجارة "، مبينا ان " جميع تلك الملفات تمضي وفق مسارها التشريعي والقانوني رغم الضغوطات التي على عمل اللجنة.



وكان مجلس النواب ابلغ وزارة المالية رسميا ، ان موعد استجواب وزير المالية علي علاوي سيكون خلال شهر كانون الثاني 2021 ، بعد استكمال كافة الشروط والاجراءات القانونية وفقا للطلب المقدم من عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي ، كما اعلنت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية ، عن تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى للبرلمان خلال الشهر الحالي.