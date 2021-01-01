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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 10:40 ص

مقرر النزاهة النيابية : استجواب وزير المالية هو الأول للبرلمان في الفصل الجديد ويليه 4 وزراء آخريـن

عبد الأمير نجم المياحي

اكدت  مقرر اللجنة النزاهة النيابية   عبد الامير المياحي ان استجواب وزير المالية سيكون هو الاول لمجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد ، يليه استجواب 4 وزراء اخرين

وقال المياحي ، ، ان " لجنة النزاهة تردها معلومات عن ملفات ودعاوى لشبهات فساد ، ونقوم بمخاطبة الجهات المعنية لتقديم الوثائق الرسمية والتحقق منها بشكل القانوني.

واوضح "  لدينا وثائق ومعلومات تتعلق بمجموعة المسؤولين الذين نتحفظ على اسمائهم حاليا.



واضاف ان " التلكؤ الحاصل في عمل الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة انعكس سلبا على ملفات وطلبات الاستجواب "، مشيرا الى وجود 5 استجوابات لوزراء من الحكومة السابقة ، ومسؤولين اخرين في الحكومة الحالية. 

وتابع القول ان " اغلب الملفات التي بعهدة اللجنة النيابية حاليا تتعلق بالوزارات التي تحتوي على عمل مباشر مع الشركات الاجنبية والاستثمارية والقطاع الخاص ، مثل وزارة الصناعة عن مشاريع وهمية كثيرة ، ووزارات التربية والنفط والنقل والتجارة "، مبينا ان "  جميع تلك الملفات تمضي وفق مسارها التشريعي والقانوني رغم الضغوطات التي على عمل اللجنة.

وكان مجلس النواب ابلغ وزارة المالية رسميا ، ان موعد استجواب وزير المالية علي علاوي سيكون خلال شهر كانون الثاني 2021 ، بعد استكمال كافة الشروط والاجراءات القانونية وفقا للطلب المقدم من عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي ، كما اعلنت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية ، عن تحديد موعد استجواب رئيس هيئة الإعلام والاتصالات في الجلسة الأولى للبرلمان  خلال الشهر الحالي.
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