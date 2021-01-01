نائب يطالب بمساءلة وزير النفط على خلفية تعرض عدد من المهندسين للتعسف والإهانة

طالب النائب عن محافظة البصرة كاظم فنجان الحمامي رئاسة مجلس النواب باستدعاء وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ، واخضاعه للمساءلة باعتباره المسؤول الاعلى عن استخدام القوة المفرطة في التعامل مع ابناء البصرة.



وقال الحمامي في بيان ان 750 مهندسا ومهندسة من ابناء البصرة تعرضوا للتعسف والاهانة بالضرب المبرح والكلام الفاحش من عناصر الشرطة والحراس الامنيين التابعين لوزارة النفط ، عندما كانوا يتظاهرون سلميا ، خارج اسوار تشكيلات وزارة النفط ، للمطالبة بتعيينهم ".



واضاف :" ان الفضائيات العراقية نقلت مقاطع موثقة لعمليات الضرب والمطاردة امام انظار الجميع ".



وتابع الحمامي انه " في ضوء ما تقدم ، نطالب ، وفق مذكرة الى رئاسة مجلس النواب ، باستدعاء وزير النفط واخضاعة للمساءلة باعتباره المسؤول الاعلى عن استخدام القوة المفرطة في التعامل الوحشي وغير الحضاري مع ابناء البصرة".

