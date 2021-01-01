بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 01 كانون الثاني 2021
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 02:32 ص

من مخبئه بعد هروبه من العراق.. الإرهابي قيس الخزعلي: أشعر بالندم لعدم الرد على اغتيال سليماني والمهندس!

الخزعلي

عراقيون: تصريحاته تؤكد عزمه القيام بعمليات تفجير خلال الساعات القادمة

بعد يوم واحد من تداول تقرير استخباراتي، عن فرار عشرات من قادة عصابات إيران المسلحين الى ايران عبر العديد من المنافذ هربا من ضربة أمريكية وشيكة. ظهر الارهابي قيس الخزعلي يقول انه نادم،لانه لم ينتقم لمقتل سليماني والمهندس وانه تأخر في الرد وهو ما يحز في نفسه!!
 وعلق مراقبون، بان تصريحات هذا الارهابي تدل على نية لعمل اجرامي خلال الساعات القادمة.
وعبر الارهابي زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، عن ندمه لتأخره في الرد على اغتيال قائد فيلق القدس الارهابي قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الارهابي أبو مهدي المهندس، موجهاً اتهاماً خطيرا لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن التحقيق في عملية الاغتيال.

وقال الخزعلي في مقابلة مع قناة "العهد" المملوكة لحركته، "شعرت بالندم للتأخر في الرد على اغتيال القادة الشهداء"، في إشارة إلى سليماني والمهندس.
وأضاف الخزعلي ، كان يفترض أن يكون الرد العراقي على اغتيال القادة الشهداء أقوى من الرد الإيراني"، مردفاً "يحز في قلبي كعراقي عدم الرد على اغتيال الشهيد القائد أبو مهدي المهندس!! 


وكان سليماني والمهندس قد اغتيلا في الثالث من يناير الماضي بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
وقال الخزعلي، "على أمريكا أن لا تتوهم بأن رد المقاولة على أي اعتداء سيكون غير متكافئ"، منوهاً إلى أن "أي قاعدة عسكرية اجنبية في العراق هي مخالفة للقانون والدستور خاصة بعد تصويت البرلمان" على خروج القوات الأجنبية. ووجه الارهابي، الخزعلي اتهاما خطيرا لحكومة الكاظمي قائلاً، إن الحكومة مارست ضغوطا على القضاء العراقي لعدم اصدار أي احكام حول اغتيال القادة الشهداء"، مطالباً القضاء بإصدار قراره قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي ترامب.
 وقال عراقيون ان الارهابي قيس الخزعلي يسير على خطا الارهابي نصر الله، وتصريحات فجة وقحة لكنها تكشف ان الميليشيا التي يقوم بتدريبها قررت حرق الوطن خلال الساعات القادمة.
أ.ي

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