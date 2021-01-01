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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 01 كانون الثاني 2021 02:13 ص

مصادر: إيران ترعى تحالفا انتخابيا بين نوري المالكي وهادي العامري.. والخزعلي وقادة العصابات في الصف الثاني

هادي العامري ونوري المالكي

مراقبون: قادة من الحرس الثوري اجتمعوا مع المالكي والعامري لهندسة الصفوف والاستعداد للانتخابات المقبلة

كشفت مصادر مطلعة، أن ايران تلعب بالقوى الشيعية الإرهابية في العراق. وأنها تعيد تشكيلها لتكون تحالف ضخم وصامد أمام الانتخابات القادمة في العراق.
وكشفت المصادر، إن طهران تدفع أطرافا سياسية شيعية عراقية لتشكيل تحالف قادر على الصمود خلال الانتخابات المبكّرة المقررة في السادس من يونيو 2021 القادم. وتقوم المقاربة الانتخابية الإيرانية في العراق، على تشكيل تحالف شيعي واحد كبير إلى جانب دعم قوائم متوسطة وصغيرة أخرى، وذلك لتوفير خيارات متعددة قادرة على التعامل مع أيّ نتائج عامة يفرزها الاقتراع.


ولفتت المصادر، إن إيران ترى أن تحالفا بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري قد يحقّق النجاح المطلوب خلال الانتخابات المقبلة.
ووفقا للمعلومات، التي كشفتها صحيفة "العرب"، فقد بدأت بوادر الاتفاق بين المالكي والعامري خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عبر سلسلة اجتماعات في إيران، حضرها قادة في الحرس الثوري.
ويُصنف المالكي على أنه السياسي الشيعي الأشدّ ولاء لإيران، فيما تنظر طهران إلى العامري بوصفه المدافع الأمين عن مصالحها في العراق.. وكلاهما بالطبع إرهابيان.
ويمكن القول إن المالكي والعامري هما آخر حلفاء إيران المخضرمين في المستوى السياسي، بعدما انتقلت طهران من مرحلة دعم الأحزاب التقليدية والرهان عليها، إلى الاعتماد على الميليشيات الشيعية المسلحة وزجها في المعترك السياسي.
وبالرغم من تضرر شعبية المجرم المالكي بشدّة خلال الأعوام الأخيرة، وخسارته نحو ثلاثة أرباع وزنه البرلماني، إلاّ أنه لا يزال لاعبا مؤثرا، ويمكنه حشد الدعم الانتخابي في أوساط اليمين الشيعي العراقي المؤيّد لإيران.. نوري المالكي هو مهندس الطائفية والإرهاب الأول في العراق.
وعلى الجانب الآخر، يريد العامري فض شراكته السياسية مع الميليشيات ضمن تحالف الفتح، بعد الفشل في منع مصطفى الكاظمي من الوصول إلى منصب رئيس الوزراء. فيما يمثل الصعود السياسي الصاروخي لميليشيا عصائب أهل الحق نموذجا لافتا يؤكد إدراك الإيرانيين لتفاصيل المشهد السياسي الشيعي في العراق.
وكان تمثيل ميليشيا العصائب في البرلمان خلال دورة العام 2014 يقتصر على نائب واحد، لكنه ارتفع خلال دورة 2018 إلى 15 نائبا في اطار موجة التزوير والارهاب وتزييف النتائج.
وكان العامري وقيس الخزعلي شريكين ضمن تحالف الفتح النيابي، لكن التوجّه المختلف لكل شريك أثّر على الأداء العام للكتلة. ويفضل العامري، كما المالكي، الدفاع عن إيران ومصالحها بهدوء وعبر الدهاليز السياسية، بينما يستخدم الخزعلي أسلوبا تصعيديا صداميا، ويلوّح بسلاح الميليشيات دوما.
وعلى غرار الإرهابي الخزعلي، يجري تداول معلومات عن دعم إيران خيار قيادة زعماء الميليشيات الكبيرة لقوائم انتخابية مستقلة، لإبقاء الخيارات في أعلى مستويات القوة.
وفي حال اجتمع المالكي والعامري في تحالف واحد، سيكون لدى إيران في العراق جميع أدوات استمرار الهيمنة على العملية السياسية، إذ سيمكنها تقديم الحليف المناسب لكل طرف من الأطراف الأخرى الشريكة، مثل السنة والأكراد. ولن تفرط إيران في التمثيل السياسي للميليشيات، لكنها تريد أن توازنه بتمثيل شيعي آخر يعبّر عن القوى السياسية التقليدية.
وتقول المصادر، إن المفاوضات الفعلية لتشكيل التحالفات ستنطلق في غضون أيّام، بالرغم من الجدل السياسي بشأن موعد الانتخابات.
وحلل خبراء لـ"بغداد بوست" هذه المعلومات بالقول إن طهران تعمل على رصّ صف سياسي من الإرهابيين وقادة الميليشيات وفوقهم صف آخر من كبار الخونة والعملاء لها أمثال نوري المالكي وهادي العامري حتى تضمن ألا تفلت نتيجة الانتخابات القادمة باي شكل منها وهى فضيحة سياسية في كل الأحوال.
أ.ي

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