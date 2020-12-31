ثلاثة صواريخ تم رصد إطلاقها من مناطق الحوثيين.. إيران وراء مجزرة مطار عدن وخبراءها موجودون

سياسيون: طهران تهدف لبقاء الفوضى في اليمن وتجذير وجودها



بعد ساعات قليلة من قصف مطار عدن في اليمن، كان موقع "بغداد بوست" قد توصل أمس إلى معلومات تؤكد أن ضرب المطار كان تخطيطا إيرانيًا شيطانيا.

وبعد يوم واحد تؤكد الحكومة اليمنية الجديدة في اجتماع لها، ان "عناصر ايرانية" هى من خططت لاستهداف المطار.

وكما كتب "بغداد بوست" امس" فالجريمة معلقة برقبة إيران وها هو يتأكد بالفعل عبر دلائل عدة.



وكانت قد عقدت الحكومة اليمنية، أول اجتماع لها برئاسة الدكتور معين عبدالملك في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك غداة تفجير مطار عدن الدامي الذي خلف العشرات بين قتيل وجريح، فيما تعهدت الحكومة اليمنية بالعمل على إعادة الاستقرار.

وعبر كلمة مصورة أعاد تغريدها السفير السعودي لدى اليمن على "تويتر" أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك خلال افتتاحه الاجتماع أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "ميليشيات الحوثي" هي من يقف وراء الحادث "الإجرامي".

وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الحديث الآن عن قذائف هاون أو متفجرات أصبح من الماضي ومن الواضح أنها صواريخ موجهة.

ولفت عبد الملك، أن معلومات استخباراتية وأمنية أوضحت أن هناك خبراء إيرانيين كانوا يعدون لمثل هذه الأعمال خلال الأشهر الماضية.



وشدد عبدالملك، وفق ما نقلته "العربية"، على ضرورة أن تتعدى إدانات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مجرد الاستنكار، إلى الإشارة لمن ارتكب هذا الهجوم الإرهابي بوضوح ودون مواربة. وقال: "المجتمع الدولي لا يزال يناقش تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، أما بالنسبة لنا نحن في اليمن فالأمر واضح وأفعال وجرائم هذه الميليشيات تثبت أنها تنظيم إرهابي".

واضاف أن هذا الهجوم الإرهابي الصادم وغير المسبوق باستهداف مطار مدني، وتلك الصور المفزعة للضحايا بينهم موظفين في الصليب الأحمر الدولي وشخصيات كثيرة بينهم إعلاميون هي تعبير واضح عن طبيعة هذه الميليشيا وأفعالها الإجرامية.

وزار رئيس الحكومة معين عبدالملك، جرحى الهجوم الإرهابي في عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة، موجها بتقديم الرعاية لجميع الجرحى على نفقة الدولة حتى تماثلهم للشفاء.

من جهته، قال وزير الخارجية أحمد بن مبارك إنّ الحكومة مصممة على العمل من عدن لمواجهة التحديات، والقيام بواجباتها، ولن يثنيها الحادث الإرهابي عن ذلك. وأضاف أن المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام مليشيات الحوثي بهذا العمل الإرهابي البشع، حيث تم رصد إطلاق الصواريخ من مناطق الحوثيين. وأضاف أنه سيتم نشر الأدلة وبقية التفاصيل فور استكمال التحقيقات التي تقوم بها لجنة برئاسة وزير الداخلية، معتبرا أن هدف الحوثيين هو استمرار الحرب ورفض جهود تحقيق السلام.

وشدد وزير الخارجية اليمني، أن خيار السلام لا يزال قائما وممكنا، وينبغي على الحوثيين انتهاز الفرصة ليسهموا في إنقاذ البلاد وليكون لهم مكان في فترة ما بعد الحرب.

كما أوضح أن الدعم الإيراني يسعى لإحداث زعزعة ليس في اليمن فحسب بل في الجزيرة العربية كافة، وأنه ليس من حق إيران الادعاء بأي شكل من الأشكال تمثيل أي طائفة في اليمن.

وفي إطار المعلومات المتوافرة، قالت الخارجية اليمنية، إن هجوم ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مطار عدن الدولي، الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، نفّذ بأربعة صواريخ بالستية من منطقة الجند شمالي شرق مدينة تعز.

وأفادت الخارجية اليمنية في بيان، إن الدلائل والمؤشرات تشير إلى أن الميليشيات الحوثية، هي الجهة التي قامت بهذا العمل الإرهابي من خلال استهداف المطار بثلاثة صواريخ وبتقنيات تتشابه مع ذات التقنيات التي استخدمتها هذه الميليشيات في جرائم سابقة استهدفت بها المؤسسات والمنشآت المدنية والحكومية.

من جانبها كتبت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" هنرييتا فور على "تويتر": يجب أن يتوقف العنف الذي يمزق اليمن.

وعلّقت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصيب الأحمر كتارينا ريتز بعد مقتل ثلاثة من موظفي اللجنة في الهجوم بالقول لقد سدد هذا الانفجار ضربة موجعة للكثير من العائلات بما خلفه من قتلى ومصابين. وتابعت لقد عاش اليمن أيامًا حالكة السواد، ونأمل في أن يرى غدًا مشرقًا في القريب العاجل.

ورأى مراقبون، أن التحقيقات ستكشف تورط إيران بالكامل في هذه المجزرة. وقالوا إن الغرض منها إبقاء الوضع في اليمن في مربع الفوضى. لكن عودة السلام لليمن يعني خروجها من المشهد اليمني تماما.

ا.ي