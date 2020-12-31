نوبة إرهابية تنتاب روحاني: إيران ودول شرق أوسطية ستنتقم لـ"سليماني".. وظريف: المعلومات أننا سنضرب

مراقبون: ليس أغبى من نظام طهران يتعجلون ضربة يعرفون تماما أنها قادمة فوق رؤوسهم



ليس أغبى من نظام إيران الإرهابي، ففي الوقت الذي أكد فيه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف أن المعلومات لديهم أنهم سيتلقون ضربة كبرى من الرئيس ترامب، والذي قطع أجازته فجاة.

خرج روحاني، ليهدد بأن ايران ستنتقم لمقل سليماني، ومعها دول شرق أوسطية – في إشارة للعراق ولبنان- وهو ما وصفه خبراء بأنه تأجيج للنيران في المنطقة وتعجل لضربة أمريكية مدوية.

من جانبه، هدد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا، بأن إيران ودول شرق أوسطية، ستنتقم لمقتل الإرهابي سليماني. وقبل ذلك هدد قائدُ فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، بالانتقام وقتل الرئيس الأميركي ترامب!!



كما هدد أيضا بقتل مسؤولين أميركيين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيسُ المخابرات المركزية الأميركية.

ويذكر أن قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، الارهابي قاسم سليماني، قد قتل في ضربة أميركية مطلع 2020.

وقال قاآني، خلال الجلسة إنهم سينتقمون لقاسم سليماني رافضاً الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص.



وأفادت مصادر خاصة للعربية، بأن البنتاغون قرر توفير غطاء جوي على مدار اليوم في سماء العراق ومنطقة الخليج للحماية من أي محاولة اعتداء من ميليشيات إيران يمكن أن تهدد سلامة المصالح الأميركية، وأشارت المصادر إلى أن القيادة الوسطى الأميركية أجرت خلال الساعات الماضية عملية تقييم ومراجعة للمخاطر في مضيق هرمز وباب المندب عقب الهجوم الحوثي على مطار عدن.

وللدلالة على الغباء الإيراني في التعاطي مع الموقف، وتعجل ضربة أمريكية ساحقة فوق رؤوسهم.

قال وزير الخارجية الايراني جواد ظريف، إن ايران سترد للدفاع عن نفسها، اذا تعرضت لهجوم أميركي، وذلك عقب تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن مع الذكرى السنوية لاغتيال قاسم سليماني.

وجاء هذا عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية عن وصول ثالث قاذفة من طراز "بي 52" الى منطقة الخليج العربي لردع أي تحرك إيراني محتمل.

وقال وزير الخارجية الايراني في تغريدة له عبر " تويتر"، بدلا عن مكافحة كوفيد في أميركا، يهدر ترامب ورفاقه المليارات لتحليق B52sويرسلون الأسطول إلى منطقتنا.

وأضاف: المعلومات الاستخباراتية من العراق تشير إلى مؤامرة لاختلاق ذريعة للحرب. وأكد ظريف أن "إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها ستدافع بشكل مفتوح ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية.

ويرى خبراء، أن تصريحات روحاني وظريف تتعجل ضربة امريكية ساحقة يعلمون تماما أنها قادمة إليهم لا محالة.

أ.ي