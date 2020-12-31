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الخميس, 31 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 31 كانون الأول 2020 09:04 م

الهروب الكبير.. هادي العامري والكعبي وقادة الميليشيات يفرون لإيران هربًا من ضربة أمريكية وشيكة

قاذفات بي 52

خبراء: سيضربون في كل مكان
 قاآني أمر تلك القيادات بمغادرة العراق خشية توجيه ضربة عسكرية من قبل إدارة ترامب

قال مراقبون، إن الأوضاع في المنطقة تغلي بالفعل والساعات القادمة، ستكون حاسمة في التعامل مع قيادات إيران وزعمائها الإرهابيين. وشددوا على أن الضربة الإيرانية شىء مؤكد وحاسم ولا يمكن الفرار منها.
 في الوقت نفسه جاء تعليقهم على رصد فرار قادة إيران الارهابيين من العراق ومنهم هادي العامري والكعبي وغيرهما بأنه كان متوقعا لأنهم سينالون جزاءهم.
وكانت قد كشفت مصادر للعربية، إن عددا من قيادات الميليشيات الموالية لإيران، من بينهم أكرم الكعبي زعيم فيصل النجباء، وهادي العامري زعيم فيلق بدر، غادروا بغداد بعد منتصف الليل أمس بالتوقيت المحلي للعاصمة بغداد.
وأضافت المصادر، أن مواكب سيارات متعددة غادرت مجموعة الجادرية حيث مقر أغلب قادة الأحزاب والميليشيات ونواب ووزراء وقيادات الحشد الشعبي الارهابي بمواكب متفرقة إلى إيران عبر الطريق البري في محافظة ديالى عبر منفذ المنذرية، وفريق آخر عبر محافظة واسط عن طريق منفذ زرباطية، وأن القيادات الولائية التي تسكن المنطقة الخضراء تركوها نهار الأربعاء.


وأوضحت المصادر، أن اجتماعا ضم عددا من قيادات تلك الميليشيات بدأ بعد ساعات من استهداف مطار عدن من قبل الحوثيين، واستمر حتى وقت متأخر توصلت فيه تلك القيادات إلى الخروج إلى إيران وبطريقة تمويه حتى لا ينكشف أمرهم للطيران الأميركي المكثف في سماء العراق، وأن الجنرال الارهابي إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أمر تلك القيادات بمغادرة العراق خشية توجيه ضربة عسكرية من قبل إدارة الرئيس دونالد ترمب، خصوصا بعد تطور الموقف في عدن.
في المقابل هدد الارهابي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، الرئيس الأميركي ومسؤولين أميركيين آخرين، بمن فيهم وزيرا الخارجية والدفاع، ورئيس المخابرات المركزية الأميركية CIA بالقتل.


وقال قاآني خلال جلسة مغلقة للبرلمان الإيراني، في ذكرى مقتل قاسم سليماني: "لقد تلقى الأميركيون حتى الآن صفعة الأجهزة وصفعة البرامج"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذا الخصوص!!
ونقلت وكالة "فارس" التابعة لـ"الحرس الثوري" عن نائب مدينة تبريز أحمد علي رضا بیغي قوله، إن قاآني أطلع النواب على جاهزية الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة.
وقال النائب إن قاآني أبلغ نواب البرلمان أن "زوال القوات الأميركية بات وشيكاً، بسبب الإجراءات التي على أجندة قوات المقاومة"، - المقاولة والمماتعة- في إشارة إلى ميليشيات يرعاها "الحرس الثوري".


وأفادت مصادر خاصة للعربية، بأن البنتاغون قرر توفير غطاء جوي على مدار اليوم في سماء العراق ومنطقة الخليج للحماية من أي محاولة اعتداء من ميليشيات إيران يمكن أن تهدد سلامة المصالح الأميركية.
وأشارت المصادر، إلى أن القيادة الوسطى الأميركية أجرت خلال الساعات الماضية عملية تقييم ومراجعة للمخاطر في مضيق هرمز وباب المندب عقب الهجوم الحوثي على مطار عدن.
وبينت المصادر أن القوات الأميركية في العراق أعلنت رفع جاهزيتها للرد على أي هجوم، وأنها ستقدم المزيد من الآليات والعتاد والأسلحة المتطورة لقوات النخبة العراقية.
 وتترقب ايران وميليشياتها ضربة أمريكية عاصفة بعد وصول عدة قاذفات ثقيلة للقنابل إلى الخليج العربي وحاملة طائرات وغواصة نووية.
ا.ي

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