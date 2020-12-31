بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 31 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 31 كانون الأول 2020 02:43 م

تحليق مكثف للطيران الأمريكي على قضاء القائم غربي الانبار

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افاد مصدر امني في حكومة الانبار المحلية، اليوم الخميس، بان طيران الامريكي نوع (بي وان) الحربية العملاقة ترافقها طائرات مسيرة حلقت وبشكل كثيف في سماء قضاء القائم باتجاه الشريط الحدودي العراقي السوري من دون معرفة الاسباب .
وقال المصدر في تصريح  له ان ” طيران الامريكي نوع (بي وان) الحربية العملاقة ترافقها طائرات مسيرة حلقت وبكثافة في سماء قضاء القائم غربي الانبار وصولا الى العمق السوري من دون معرفة الاسباب الموجة في تكثيف طيران الامريكي لهذه المناطق التي تخضع لسيطرة القوات الامنية ولم تشهد اي عمليات خرق امنها والوضع فيها مستقر وامن “.
واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القيادات الامنية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة ليس لديها اي معلومات عن هذه التحركات لطييران الامريكي ، مبينا ان” الطيران الامريكي اجرى عمليات مسج جوي لمدن الانبار من دون معرفة الدواعي الحقيقة من وراء هذا المسح”.
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