خبير اقتصادي: العراق يعتمد على سياسة مالية تقليدية غير مجدية

عد الباحث في رسم السياسيات المالية هيثم الحسني ان عجز الموازنة جاء بسبب غياب السياسة المالية.



وداعا الحسني في تصريح متلفز السلطات المختصة الى خفض الانفاق الحكومي لحماية رواتب الموظفين بدلا من الاستمرار بسياسة مالية تقليدية غير مجدية خالية من الاصلاح بل والاعتماد على الاوامر الروتينية من قبل وزارة المالية.



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