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الخميس, 31 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 31 كانون الأول 2020 02:38 م

خبير اقتصادي: العراق يعتمد على سياسة مالية تقليدية غير مجدية

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عد الباحث في رسم السياسيات المالية هيثم الحسني ان عجز الموازنة جاء بسبب غياب السياسة المالية.

وداعا الحسني في تصريح متلفز  السلطات المختصة الى خفض الانفاق الحكومي لحماية رواتب الموظفين بدلا من الاستمرار بسياسة مالية تقليدية غير مجدية خالية من الاصلاح بل والاعتماد على الاوامر الروتينية من قبل وزارة المالية.
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