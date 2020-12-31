الملف الأمني وحقوق الإنسان يتصدران مباحثات المجلس الوزاري للأمن الوطني

بحث رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ،الأربعاء، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني المستجدات الأمنية الى جانب الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.



وأكد الكاظمي في مستهل الاجتماع على التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني مشيراً الى أهمية العمل على تنسيق الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.



كما جرت مناقشة أهمية إعداد دراسة عن ملف دائرة الإصلاح والعمل على استمرار التدريب للعاملين في دوائر الإصلاح بهدف تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحفظ كرامة المواطن العراقي أينما كان كما تم طرح مجموعة من المقترحات والمواضيع بشأن توفير الأماكن الملائمة للسجون وتوفير الحماية الكافية لها.



