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الخميس, 31 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 31 كانون الأول 2020 01:08 م

مشانق الملالي عرض مستمر ... اعتقلته و هو طفل.. إيران تعدم شابا بعد محاكمة "غير عادلة"

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نفذت السلطات الإيرانية، الخميس، حكم الإعدام بحق شاب في مدينة رشت شمال البلاد، بعد إدانته بقتل رجل نتيجة شجار جماعي عام 2007، عندما كان لا يزال طفلا.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان لها، أن ”السلطات الأمنية في سجن لاكان بمدينة رشت شمال إيران نفذت صباح اليوم حكم الإعدام بحق المتهم محمد حسين رضائي“.
وكان رضائي يبلغ من العمر 16 عاما وقت حادثة القتل وتم اعتقاله آنذاك.
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وقالت منظمة العفو الدولية أمس إن المتهم أعلن مسؤوليته عن جريمة القتل في عام 2007 خلال ”اعتراف قسري“ لكنه سحب اعترافه في المحكمة، مضيفة ”أن إعدام الأفراد الذين كانوا أطفالًا وقت ارتكاب الجريمة يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي لحقوق الإنسان“.
وإيران واحدة من الدول التي يتم فيها إعدام الأطفال، وفي العام الماضي أُعدم ستة أحداث في جميع أنحاء العالم، أربعة منهم في إيران.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن ما لا يقل عن 90 حدثا مخالفا للقانون معرضون لخطر الإعدام في إيران.
وفي أيار/ مايو من هذا العام، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، سلوك الحكومة الإيرانية في هذا الصدد بـ ”المخزي“، مشيرًا إلى إعدام مذنبين أطفال آخرين.

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