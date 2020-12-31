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الخميس, 31 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 31 كانون الأول 2020 12:46 م

إحباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في بغداد ونينوى

القوات الأمنية
أعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، عن احباط ثلاث عمليات ابتزاز لفتيات في بغداد ونينوى.
وقالت المديرية في بيان لها ان "الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تمكنت من احباط ٣ عمليات ابتزاز لفتيات، إثنان منها من محافظة نينوى، والأخرى في بغداد".




واضافت ان "عمليات الاحباط تمت إثر ورود ٣ مناشدات منفصلة إلى الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن (٤٩٧)، إثنان منها لفتاتين من محافظة صلاح الدين، تمكنت مفارز المجتمعية في محافظتي نينوى وصلاح الدين وبجهود مشتركة من الوصول للمبتزين، الذين هم من سكنة محافظة نينوى واتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحقهما، بعد اعترافهما بجريمتيهما".

واضافت "أما الثالثة فقد تمكنت الشرطة المجتمعية في بغداد من الوصول لمبتز فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، بمواجهته بالأدلة التي تثبت تورطه بالجريمة، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة".


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