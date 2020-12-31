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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 31 كانون الأول 2020 11:00 ص

كوجر: أبلغنا الحكومة برفض استقطاع رواتب الموظفين

كوجر
أعلنت اللجنة المالية النيابية، ،  انها ابلغت الحكومة برفضها خطوة قطع رواتب الموظفين بشكل قطعي، مبينة ان رواتب الدرجات العليا هي الوحيدة المشمولة بالاستقطاع.
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي: ان “اللجنة ابلغت الحكومة وبشكل رسمي في وقت سابق برفضها القطعي لأي استقطاع لرواتب المتقاعدين والدرجات الدنيا مهما كلف الامر”.

وأضاف كوجر ان “رواتب الدرجات العليا والرئاسات الثلاث هي المشمولة بالاستقطاعات للعام المقبل لمواجهة ازمتي المالية وكورونا”.


واشار الى ان “المبالغ التخمينية للحكومة مبالغ فيها ولم تكلف نفسها في ضغط النفقات وتقليص الانفاق الحكومي غير الضروري لمنع الاسراف الذي يصل الى مبالغ فلكية كل عام
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