خلاطي يدعو إلى مزيد من الحيطة والحذر من سلالة كورونا الجديدة

دعا عضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، حسن خلاطي، ، إلى مزيد من الحيطة والحذر من سلالة كورونا الجديدة التي قد تصل الى العراق.

وقال خلاطي، ، إن "الموقف الوبائي في العراق واضح جداً، ومؤشراته إيجابية من خلال انخفاض عدد الإصابات وحالات الوفاة وتزايد حالات الشفاء".

وأضاف، أن "هذا لا يعني تخفيف الإجراءات، بل نشدد على أهمية الإجراءات الوقائية لأننا وصلنا لهذه المرحلة باتباعها".

وأشار، إلى أن "هناك سلالة جديدة من الفيروس، ربما تصل إلى العراق، لذا ندعو للمزيد من الحذر والحيطة".