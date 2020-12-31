تحالف سائرون يتوقع عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد

توقع تحالف سائرون، عدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد وفق المعطيات الموجودة على الساحة.،

وقال النائب عن سائرون ستار العقابي ان “الكتل السياسية مجمعة على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد ولا توجد أي توافقات على التأجيل.

واضاف ان “المعطيات الموجودة على الساحة عكس ما يسعى اليه الجميع”، مشيرا الى ان “المفوضية لن تتمكن من اجرائها في حزيران المقبل رغم عدم اعلانها عن الامر.

واوضح العقابي ان “من بين تلك المؤشرات هو عدم اكمال الاجراءات اللوجستية والفنية والبطاقة البايومترية رغم حل البرلمان مشكلة التمويل بالمصادقة على قانونه.