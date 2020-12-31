نائب يكشف عن توجه نيابي جديد لاستجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية



كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مازن الفيلي عن وجود توجه نيابي جديد لاستجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية.

وقال الفيلي ، ان “هنالك توجها نيابيا لدى معظم الكتل السياسية لاستجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية على خلفية رفع سعر صرف الدولار ومناقشة الاصلاحات الحكومية الجديدة”، لافتا الى ان ” قرارات الحكومة تحتاج الى نقاشات مستفيضة داخل مجلس النواب.

واضاف ان “معظم اعضاء مجلس النواب رفضوا البند المتعلق باستقطاع رواتب الموظفين”، مبينا ان “الاصلاحات الحكومية يجب ان تكون بعيدة عن رواتب الموظفين.

وكان النائب عن تحالف عراقيون حسن خلاطي ، اكد امس ان “مجلس النواب سيعرض مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ للنقاش الاسبوع المقبل، لافتا الى ان البرلمان سيحتاج الى ست جلسات لتمرير الموازنة بواقع ثلاثة اسابيع.