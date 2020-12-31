نائب: حكومة الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة

اكد النائب عباس العاطفي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة.

وقال العاطفي ، ان “مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيدقق بشكل كبير داخل مجلس النواب قبل تمريره لضمان عدم استهداف المواطنين”، لافتا الى ان “جملة كبيرة من التعديلات ستطرأ على قانون الموازنة بما يخدم المواطن.

واضاف ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة وحل الازمة الاقتصادية”، مبينا ان”الحكومة عليها ان تبحث عن حلول بعيدة عن المساس برواتب الموظفين.

