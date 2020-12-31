المالية النيابية: الحكومة ستتعرض للإفلاس بعد ستة أشهر من تمرير الموازنة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي، ان الحكومة ستتعرض للافلاس بعد مرور ستة اشهر من تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021

وقال السعداوي ، ان “الموازنة التي أعدتها الحكومة لن تحقق أي اصلاح اقتصادي”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيرفض المساس برواتب الموظفين.

واضاف ان “الاجراءات الحكومية الاقتصادية ستعرض الحكومة للافلاس بعد ستة اشهر من تمرير الموازنة”، مبينا ان”الحكومة ليست لديها رؤية اقتصادية بحل الازمة فضلا عن منحها امولا لحكومة اقليم كردستان بشكل مخالف للقانون.