نائب يؤكد رفضه المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين

أكد تحالف سائرون، رفضه التام المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين.





وقال المتحدث الرسمي لتحالف سائرون النائب حمدالله الركابي، في بيان إن "تحالف سائرون أكد رفضه التام المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين، ولن يقبل بتحميل المواطنين أي أعباء إضافية تثقل كاهلهم في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق".



وأضاف، أن "تحالف سائرون كان ومازال وسيبقى يدافع عن حقوق المواطنين خصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة مؤكدا السعي مع الجهات المعنية إلى الارتقاء بواقعهم المعيشي من خلال المطالبة بضرورة تحسين مفردات البطاقة التموينية والاهتمام بالمشمولين في الحماية الاجتماعية".

وأشار إلى أن "التحالف عبر عن رأيه بخصوص الأزمة المالية، بأن على الحكومة إيجاد سياسة اقتصادية علمية تعالج من خلالها الأزمة الحالية بالعراق وتوظيف موارده الاقتصادية بطريقة صحيحة مع إمكانية الاستقطاع من رواتب الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات العليا والخاصة دون المساس بقوت المواطنين ورواتب الموظفين والمتقاعدين لأنها استحقاقات طبيعية غير قابلة للتلاعب، مهما كانت الظروف".

