وزارة التخطيط: أكثر من 12 مليون عراقي تحت خط الفقر

أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أن نسبة الفقر في العراق بلغت نحو 30% خلال عام 2020، مشيراً إلى أن أكثر من 12 مليون عراقي هم تحت خط الفقر.



وقال الهنداوي إن "نسب الفقر في العراق ارتفعت خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا وآثارها التي تسببت بحالة انكماش اقتصادي كبير، شهده العراق وبلدان العالم الاخرى"، مبيناً أن "هذا الانكماش تسبب بوقف الكثير من الانشطة الاقتصادية والاعمال لاسيما في القطاع الخاص".



وتابع :"لدينا نسبة كبيرة من العراقيين يعتمدون في عملهم على القطاع الخاص، وبالتالي انخفضت مستويات المعيشة لعدد غير قليل من العراقيين"، مبينا أن "عدد الذين أصبحوا تحت خط الفقر بسبب هذه الأزمة وما رافقتها من تداعيات وصل الى مليونين و700 الف دخلوا تحت خط الفقر، يضافون الى عدد العراقيين السابقين تحت خط الفقر والذي يبلغ عددهم 9 ملايين و900 الف".







وبشأن نسب الفقر في المحافظات، أشار المتحدث باسم وزارة التخطيط إلى أن "مستويات الفقر على صعيد المحافظات ترتفع في المناطق الجنوبية بنسبة تصل الى 30-35% وفي محافظات الوسط تقترب من 20% وفي بغداد تصل الى حوالي 13% وفي اقليم كوردستان تصل الى حوالي 12%".



وبحسب تقرير لمنظمة يونيسيف التابعة للأمم المتحدة فإن أكثر من 40% من أطفال العراق تحت خط الفقر، ومضطرون للقيام بأعمال شاقة ومنهكة في سن مبكرة وأغلبهم منقطع عن الدراسة.



وحول اجراءات الوزارة للاسهام بمعالجة الفقر في العراق، ذكر أن "وزارة التخطيط وبحكم انها معنية بوضع السياسيات الستراتيجية والخطط لقضايا التنمية المختلفة، فقد اطلقت في وقت سابق ستراتيجية وطنية لخفض الفقر في العراق تضمنت مجموعة من السياسات والاجراءات، بهدف دعم الشرائح الهشة في المجتمع وأيضاً لدى الوزارة خطة التنمية الخمسية 2018-2022 وهي تتضمن مجموعة من الاجراءات التي من شأنها أيضاً أن تدعم الفئات الهشة في المجتمع وفي مقدمتهم الفقراء".



وقال الهنداوي تم "في موازنة 2021 تضمين تخصيصات اضافية لشبكة الحماية الاجتماعية وزيادة مستويات الرواتب الممنوحة لهؤلاء المستفيدين، بنحو يدعمهم ويساعدهم في مواجهة هذه الظروف الصعبة ".



ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كردستان.

