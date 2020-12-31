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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 31 كانون الأول 2020 10:13 ص

جبهة الانقاذ والتنمية : انهاء مظاهر الفوضى والسلاح المنفلت مسؤولية الدولة

جبهة الانقاذ
أكدت جبهة الانقاذ والتنمية ان  انهاء مظاهر الفوضى والسلاح المنفلت .. مسؤولية الدولة الحامية للجميع في ظل القانون والعدالة.

وجددت في بيان بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد تأكيدها أنها ستكون أمينة على العهد الذي قطعته أمام العراقيين جميعا ، بأنها ستسعى بجد وبالتعاون مع المخلصين الى استعادة هيبة الدولة ، وانهاء مظاهر الفوضى والسيطرة على السلاح المنفلت ، فالدولة هي الحامية للجميع في ظل القانون والعدالة .

  واعربت عن املها   بان تنتهي فترة اختطاف الدولة ، وضياع مواردها ، فهي تتطلع إلى أن ينعم العراقيون بثروات بلدهم ، وهم من يسهمون بإعماره ، وتشييد بنائه الشاهق ، وهم أكثر اطمئنانا على أمنهم ومستقبلهم وكرامتهم ، وسيادة بلدهم.
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