مجزرة مطار عدن في رقبة إيران.. دلائل تؤكد ضلوع طهران عبر ميليشيا الحوثي

خبراء: الصواريخ الباليستية التي أطلقت على المطار إيرانية وكذلك الطائرات المسّيرة



في الوقت الذي تتواصل فيه الإدانات العربية والدولية لمجزرة مطار عدن.. تتزايد الدلائل على تورط إيران في المجزرة. فهى فقط لا تريد أن تعطل التسوية السياسية ووصول حكومة مؤقتة جديدة لـ"عدن" ولكنها تريد أن تبقى اليمن في القبضة الصفوية الإيرانية الشريرة.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية اليمنية، مسؤولية ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، عن الهجوم الذي استهدف مطار عدن لدى وصول أعضاء الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن الميليشيات لا تزال تحاول حتى الآن استهداف مقر الحكومة في قصر المعاشيق.

وقالت الخارجية اليمنية، إن الدلائل تشير إلى أن المليشيات الحوثية هي الجهة التي قامت بالعمل الإرهابي، من خلال استهداف المطار بأربعة صواريخ باليستية.



وأضافت: "المليشيات ما زالت حتى اللحظة، تستهدف مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة، مما يؤكد أن موقفها هو ضد السلام وإرادة الشعب اليمني".

ياتي هذا فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تدمير وإسقاط طائرة بدون طيار مفخخة حوثية، حاولت استهداف قصر "المعاشيق"، الذي نُقل إليه أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة بعد محاولة استهدافهم بهجوم في مطار عدن.

وشدد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من تدمير وإسقاط طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية، في محاولة لاستهداف قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.



وجاء الهجوم على قصر المعاشيق، بعد مجزرة مطار عدن التي أسفرت عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين. وتوالت ردود الفعل العربية والدولية التي أدانت هذه الهجمات، وأكدت على الدعم الكامل للحكومة اليمنية الجديدة.

وكانت قد دوت 3 انفجارات في مطار عدن، وذلك بعد قليل من وصول طائرة تقل الحكومة اليمنية الجديدة، التي كان من المفترض أن تستأنف عملها في العاصمة اليمنية المؤقتة. وأوضح المراسل أن 3 قذائف استهدفت صالة المطار، بحسب ما نقل عن مصدر عسكري، في حين رجحت مصادر من داخل المطار احتمال أن يكون الهجوم نفذ عبر طائرات مسيرة.

ولم يصب أياً من أعضاء الحكومة لم يصب بأذى، وتم نقل رئيسها معين عبد الملك وبقية الوزراء بسلام إلى القصر الرئاسي بالمدينة، فيما وقع عدد كبير من الإصابات والجرحى والقتلى في الهجوم المفاجئ. ويذكر أن الحكومة الجديدة أبصرت النور في 18 ديسمبر الجاري، بعد الانتهاء من تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض. وتولى رئاستها معين عبدالملك، فيما تم اختيار محمد علي المقدشي وزيراً للدفاع، واللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية، وحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية.

ويرى خبراء، أن الطائرات المسيرة التي أطلقت على مطار عدن طائرات إيرانية وكذلك الصواريخ الباليستية والتخطيط لقصف المطار تخطيط إيراني والهدف اعاقة تولي أي حكومة جديدة مقاليد الأمور في اليمن واستمرار هيمنة حوثي إيران.

أ.ي