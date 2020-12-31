في عز الأزمة.. إيران تنهب 700 مليون دولار من البنك المركزي عنوة نظير مستحقات الكهرباء

خبراء: عصابات إيران نهبت 80 مليون دولار انفقت في قطاع الكهرباء منذ عام 2011 دون جدوى



تردد بعض ميليشيات إيران في العراق ان طهران داعم لبغداد. وانها لا تتدخل بسوء فيه وانها الجارة الأهم وغيرها من هذه الخزعبلات التي لا تقنع طفلا صغيرا.

ورغم ذلك تنكشف هذه الأكاذيب واحدة تلو الأخرى.

آخرها عندما وصل وزير الطاقة الإيراني ليأخذ عنوة 700 مليون دولار من الخزانة العراقية!

وأكد وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، إن بلاده حصلت على 700 مليون دولار من العراق من المستحقات المترتبة عليه عن تصدير إيران الغاز والكهرباء له. وأضاف الوزير على هامش اجتماع الحكومة: توصلنا لاتفاق مع بغداد على افتتاح حساب باليورو لتبديل مستحقات إيران إلى اليورو وإيداعها في الحساب المصرفي. وأوضح أن الاتفاق الجديد مع العراق سيقلص من آثار العقوبات الأمريكية وسيساعد إيران في شراء الأدوية والسلع الأساسية من الخارج.



ولفت الوزیر إلى أن الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين "كانت جیدة وبحثنا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين"!!!

وبالنسبة لمشكلة الكهرباء العويصة التي لا تحل في العراق على مدى 17 سنة.

قال الخبير في مشاريع الطاقة الكهربائية، ياسين خليل، لموقع "الحرة" إن العراق يحتاج إلى رفع طاقته الإنتاجية بنحو الضعف لتأمين مستويات مستقرة من الطاقة، وربما أكثر من هذا في فصل الصيف". وينتج العراق ويستورد 19 ألف ميغاواط في الساعة، فيما يحتاج إلى نحو 40 ألف ميغاوات لتأمين الكهرباء للدور والمؤسسات الحكومية والمستشفيات.

وشدد خليل إن "العراق يحتاج إلى نحو 20 ألف ميغاواط إضافية في حال أراد دعم الصناعات المحلية".

وتقول إحصاءات وزارة التخطيط، إن مستويات الطلب على الكهرباء ترتفع بنسبة بين 7 - 10 بالمئة سنويا، لا سيما في ظل التوسع السكاني والاقتصادي.

وبدأ العراق أول محاولاته الكبيرة لتجهيز الطاقة الكهربائية بالتعاقد مع شركة سيمنز الألمانية وجنرال إلكتريك الأميركية لتجهيز نحو 10 آلاف ميغاواط في العام 2008، في وقت كان إنتاج العراق في العام ذاته، نحو 6 آلاف ميغاواط. وبلغت قيمة العقود، التي توقع وزير الكهرباء حينها كريم وحيد أن تغطي حاجة العراق من الطاقة نحو خمس مليارات دولار.



ووقتها، قال وحيد، إن العراق يحتاج إلى 25 مليار دولار، وثلاث سنوات "ليغطي نقص الطاقة بالكامل"، وأن "عام 2011 سيكون عام الحسم الكامل بالنسبة للعراق".

لكن بعد 12 سنة من تصريحات وحيد، ونحو 80 مليار دولار، يقضي العراقيون شتاء مظلما وباردا بسبب عدم تجهيز إيران للغاز والطاقة التي تحتاجها محطات الإنتاج العراقية بعد تراكم الديون على العراق.

ولفت الخبير في مشاريع الطاقة الكهربائية ثامر عجيل، إن "الإهمال والفساد هو السمة الغالبة على كل مراحل تنفيذ العقود الكهربائية من التعاقد وإلى التجهيز والنصب والتشغيل"، مضيفا أن "الوزارة تحولت إلى مقبرة لكل وزير يستلمها، كما أنها أكثر القطاعات فسادا في البلاد".

ومن بين 9 وزراء للكهرباء تولوا الملف منذ عام 2003، هناك اثنان فقط لم يلاحقا بتهم فساد، هما الوزير حسين الشهرستاني، الذي اتهم بالمشاركة في فساد بوزارة النفط من قبل صحف أجنبية، لكن القضاء لم يحقق في هذه التهم، ووزير الكهرباء الحالي ماجد مهدي.

أما السبعة الباقون فهم بين مسجون بتهم فساد (وزيران) أو لا يزال يخضع للتحقيق، أو أصدرت بحقه أوامر قبض ومنع من السفر.

والواقع كما يقول خبراء ان هناك ابتزازا ايرانيا في موضوع الكهرباء وهو ذريعة تستغلها ايران كل فترة للقدوم للعراق وتحصيل مليارات الدولارات.

أ.ي