ضربة لميليشيا حماس والمشروع الصفوي.. العرب السنّة في غزة يمزقون صور الإرهابي سليماني بعد تعليقها

مراقبون: حماس الارهابية تستهين بدماء 25 الف فلسطيني من العرب السنّة قتلهم سليماني في مخيم اليرموك وشرد ربع مليون آخرين



في رد فعل سريع من جانب العرب السنّة في قطاع غزة المختطف من قبل عصابات إيران. وبالتحديد ميليشيا حماس والجهاد المدعومتان من قطر وإيران. قام شبان فلسطينيين بتمزيق صور الارهابي الدولي الراحل قاسم سليماني بعد تعليقها.

احتجاجا على الاحتفاء بصور مجرم قتل 25 ألف فلسطيني وشرد ربع مليون سني منهم في مجازر اليرموك بالتعاون مع سفاح البعث الأسدي بشار الأسد.

وظهرت على الصورة عبارة: "القائد قاسم سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة.. شهيد القدس"، وهى عبارة يعرف ملايين العرب والفلسطينيين انها كاذبة ومضللة. فالارهابي سليماني هو احد الذين خططوا وارتكبوا مذابح اجرامية ضد العرب السنّة في سوريا ولبنان والعراق.



وأثار عرض الصورة غضبا في الشارع الفلسطيني، حيث ينظر كثير من الفلسطينيين إلى سليماني بوصفه "مجرم حرب" متورط في مجازر وجرائم حرب بحق مدنيين سوريين وعراقيين، من خلال تدخله المباشر في عمليات عسكرية ضدهم في كلا البلدين.



ويذكر أنه تزامن عرض الصورة مع استعراض عسكري أقامته حركة حماس الإرهابية وفصائل فلسطينية مساحة في القطاع. وقُتل سليماني في غارة أميركية استهدفت السيارة التي كانت تقله بالقرب من مطار بغداد الدولي، في يناير 2020.

وكان محمود الزهار القيادي في حماس الارهابية، اعترف قبل نحو يومين بأن قاسم سليماني دأب على اعطاء حركة حماس الارهابية ملايين الدولارات وفي أول لقاء لهم به اعطاهم 22 مليون دولار في حقائب حملوها من إيران.

ا.ي