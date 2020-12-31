ضربات جوية بجوار دمشق تدمر صواريخ أرض-جو وأسلحة إيرانية



أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في الساعات الأولى من فجر الأربعاء بقيام الطيران إسرائيل بشن غارة جوية على وحدة دفاع جوي قرب منطقة النبي هابيل.



ونقلت سانا عن مصدر عسكري مقتل شخص وإصابة ثلاثة جنود، إضافة إلى وقوع "أضرار مادية" سببها الطيران الإسرائيلي في ريف دمشق. وبحسب التقرير، فإن الدفاعات الجوية السورية اعترضت عددًا من الصواريخ الإسرائيلية.



ولم تذكر وكالة سانا حقيقة قيام سوريا بتخزين صواريخ أرض-جو في قاعدة الزبداني الجوية.



وكان الصحفي العسكري باباك تغفائي أكثر تحديدًا، حيث أوضح أنه تم استهداف "مخابئ أسلحة كبيرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووكلائه في حي الزبداني بدمشق".



وأضاف تغفائي إنه تم التخطيط لإرسال هذه الأسلحة إلى لبنان والقنيطرة لاستخدامها من قبل حزب الله ضد إسرائيل في 3 يناير 2021، وهو اليوم الذي يتصادف مع ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وقال في تقريره إن الهجمات تهدف إلى القضاء على التهديد بشن هجوم انتقامي إيراني في ذكرى اغتيال سليماني.