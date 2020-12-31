قراصنة عرب يخترقون مصرف حزب الله ويعرضون بيانات حساسة



قالت مجموعة قراصنة من جنسيات عربية إنها اخترقت خوادم الكمبيوتر للمصرف الخاص بحزب الله وقامت بنشر بيانات مالية حساسة، حسبما أفادت وسائل إعلام مختلفة يوم الثلاثاء.



أصدرت الجماعة المسماة "SpiderZ" مقطع فيديو يظهر ما تدعي أنها وثائق داخلية وصور من الكاميرات الأمنية لـ"القرض الحسن"، وهى مؤسسة خيرية مالية تابعة لحزب الله والتي يشتبه في أنها تعمل كمصرف خاص للتنظيم الإرهابي لغسيل الأموال.



القرض الحسن مسجل كمؤسسة خيرية في لبنان، لكنه يقدم خدمات مصرفية لعملائه. ونشر القراصنة صوراً يبدو أنها التقطت من الكاميرات الأمنية داخل المصرف، تظهر العملاء مصطفين عند صرافي البنوك.



يبدأ الفيديو الذي تم نشره على صفحة SpiderZ على موقع التوصال الاجتماعي "فيسبوك" بمقطع الانفجار الهائل الذي حدث في أغسطس/آب، ودمر جزءًا من بيروت، مسفرًا عن مقتل أكثر من 200 شخص وإلحاق أضرار بآلاف المنازل وتدميرها.



كانت قد انفجرت آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم المخزنة في مرفأ بيروت وكان حزب الله هو المشتبه الرئيسي.



متحدثًا باللغة العربية بصوت معدّل بالكمبيوتر، يقول الراوي في فيديو SpiderZ إن المجموعة اقتحمت خوادم المصرف، وعرضت صفحات توضح أسماء كبار المودعين، إلى جانب تفاصيل أخرى من قاعدة البيانات، ووعد بنشر تفاصيل إضافية لاحقًا.



زعم القراصنة أنهم حصلوا على جميع المعلومات المصرفية الخاصة بحزب الله وأكدوا أن مؤسسة "القرض الحسن" ليست مؤسسة خيرية كما تزعم، ولكنها ملجأ مالي سري لحزب الله ، حسبما أفادت التقارير الإعلامية.



وقال القراصنة إن الجمعية لا تعمل وفق المعايير الدولية المقبولة في السوق المالية والتي تهدف إلى حماية الأشخاص.



واعترف "القرض الحسن" لوكالة العهد التابعة لحزب الله باختراق حواسيبهم، لكنه زعم أن "هذا الخرق لا يمنح المهاجمين القدرة على التصرف أو نقل الحسابات".



تتضمن المعلومات المسربة نسخًا من جوازات السفر وأسماء المودعين، تم التعرف على العديد منهم عبر الإنترنت.



كما تم تسريب أسماء البنوك اللبنانية العاملة مع القرض الحسن، بما في ذلك بنك "جمال ترست" الذي تم فرض عقوبات عليه في 2019 بسبب أنشطته المرتبطة مباشرة بحزب الله، بحسب التقارير.



تأسست جمعية القرض الحسن من قبل حزب الله في الثمانينيات كصندوق خيري، لكنها تعمل كمصرف له 32 فرعًا في جميع أنحاء لبنان بقروض سنوية تبلغ حوالي 500 مليون دولار وأرباح سنوية تقترب من 20 مليون دولار.



وبصفتها مؤسسة خيرية، كما يزعم حزب الله، فهي لا تخضع لقوانين البنوك اللبنانية التي تتطلب الشفافية في إعداد التقارير.

Copy أخبار متعلقة "حزب الله" الإرهابي يدخل الدولار الأمريكي المزور إلى الأسواق في لبنان وسوريا