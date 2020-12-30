تقرير خطير.. الحرس الثوري نقل أسلحة خطيرة لميليشياته في العراق منها صواريخ "آرش" وطائرات مسيرة

مراقبون: إيران تستهتر بالأمن العراقي ولا تراعي ظروف البلد وحولته سوقا لمغامراتها



على مدار السنوات الماضية تقوم إيران بتحويل العراق إلى سوق كبير لسلاحها.

ويرى خبراء، أن الهدف من ذلك هو تعزيز قوة العصابات الارهابية التابعة لإيران والموجودة على الإرض. فإيران تستعد للقادم عبر العواصم العربية التي تحتلها.

بالإضافة إلى خطورة ذلك على الأمن العراقي نفسه.

وكان قد أكد مسؤول عسكري أميركي، أن واشنطن سجلت تدفقا كبيرا للسلاح من إيران إلى العراق مؤخرا. وأضاف أن ميليشيات عراقية تدعمها إيران، اجتمعت مع قادة بفيلق القدس الارهابي، مشيراً إلى أن الفيلق قدم أسلحة للميليشيات العراقية.

إلى ذلك، شدد على أن الوضع في العراق خطير، وأن التهديدات جدية.



ويذكر أنه بعد الهجمات التي طالت، الأسبوع الماضي، المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية، شديدة التحصين، والتي تضم العديد من المؤسسات الرسمية والبعثات الدولية، أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أن الولايات المتحدة قدّمت 30 سيارة "مدرعة" للجيش العراقي، لتأمين تلك المنطقة الحساسة التي شهدت مرات عدة سابقا هجمات بصواريخ الكاتيوشا، التي غالبا ما تتهم واشنطن فصائل موالية لإيران بتنفيذها.

وذكرت السفارة في بيان على حسابها على فيسبوك، أن الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت ثلاثين سيارة مُدرّعة للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية. كما قدمت المركبات لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته.

إلى ذلك، وفق تقرير للعربية، أشارت إلى أن هذه المساهمة جزء من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأميركي - العراق لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد. وجاء ذلك بعد اسبوع ارهابي على استهداف عشرات الصواريخ التي أطلقها عناصر من فصائل حركة عصائب أهل الحق الارهابية باتجاه محيط السفارة الأميركية في بغداد.



من جهته، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار. وأضاف الكاظمي، خلال كلمة له في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، أن عام 2020 هو عام القضاء الكامل على تنظيم داعش الارهابي، وغلق كل منافذ نموه وقطع الطريق أمام محاولاته الخبيثة، وسنة 2021 ستكون أفضل على المستوى الأمني.

إلى ذلك، دعا الوزراء ومؤسسات الدولة للتعاون مع قيادة العمليات المشتركة "كونها البيت الكبير للقوات الأمنية، وتوحيد وتنسيق جهود القطعات والاستفادة من إمكانياتها، لتحقيق النصر على الإرهاب وإعادة هيبة الدولة".

وكشفت مصادر إعلامية، أن الحرس الثوري الإيراني قام بنقل صواريخ "آرش" قصيرة المدى الدقيقة، وطائرات مسيرة مصنعة إيرانياً إلى العراق. واضافت المصادر أن صواريخ "آرش"، التي تم نقلها، تمتلكها القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، وهي صواريخ موجهة قصيرة المدى ودقيقة، كما أن الطائرات المسيرة التي نقلت إلى العراق، تم تخزينها في مواقع شديدة الحراسة في المحافظات الجنوبية العراقية. أسلحة إيرانية صواريخ إيرانية.

ويرى خبراء، أن طهران تجازف بأمن العراق ولا تراعي ظروفه الشديدة الاضطراب ولا ظروفه المتردية اقتصاديا ولذلك فهو من يدفع الثمن في النهاية.

ا.ي