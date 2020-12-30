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الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 09:22 م

الجروان يدين انفجارات مطار عدن الدولي

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أدان أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام الانفجارات الثلاثة التي استهدفت مطار عدن بالتزامن مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة إلى عدن، اليوم الأربعاء، والتي بلغت حصيلتها الأولية 26 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، بينما لم يصب أحد من وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان له بهذا الشأن، أن المجلس العالمي للتسامح والسلام وباسم كافة أعضاءه وشركاءه حول العالم يدينون مثل هذا العمل الإرهابي المروع، والذي يستهدف المخلصين من حكومة وأبناء الشعب اليمني والأبرياء والمدنيين، والذي يوضح بشدة نية الجانب الحوثي والتي تستمر في تأجيج الاوضاع وتقويض عملية السلام والوقوف في وجه بناء وتنمية اليمن.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن المجلس يقف دوماً خلف الحكومة اليمنية وأمن واستقرار وسلامة اليمن وشعبه الكبير، ويدين بشدة مثل هذه الأعمال والتفجيرات ، داعياً باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام كافة المجتمع الدولي للوقوف بوجه هذه الجهات التي تسعى لتدمير اليمن والاستمرار في سلب ارادة الشعب اليمني واستنزاف مقوماته.
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أخر تعديل: الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 09:25 م
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