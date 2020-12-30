من لبنان لسوريا وأخيرا في العراق.. إيران تعيد تسمية الشوارع العربية بأسماء قادتها الإرهابيين

مراقبون: عملية سافرة لنشر ثقافة الإرهاب الإيراني في العواصم العربية



في حرب مستعرة للعمل على "تفريس" المنطقة العربية وتشييعها، تواصل إيران الملالي على قدم وساق محاولاتها الطائفية الخسيسة. لتغيير معالم أشهر الشوارع العربية باطلاق أسماء قادة الإرهاب من قاسم سليماني إلى أبو مهدي المهندس وقبلهما بالطبع الإرهابيان خامنئي والخميني.

وفي العراق، وثقت مجموعة من الصور تغيير اسم الشارع الرئيسي المؤدي الى مطار بغداد الدولي باسم الإرهابي نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي "أبو مهدي المهندس"، وذلك بمناسبة قرب حلول الذكرى الأولى لاغتياله وهو الجنرل قاسم سليماني.

وأظهرت بعض اللقطات مجموعة من العمال يقومون ببناء قاعدة ستكون أساسا لنصب يخلّد ذكرى القتلى في نفس الشارع!!!



وأبو مهدي المهندس، هو أحد الخونة والعملاء العراقيين الذين لعبوا لإيران طيلة الوقت وخدموها وكان أبرز قادة الحشد الشعبي الارهابي، دخل عام 1973 الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المدنية وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1977. وقُتل أبو مهدي المهندس برفقة الارهابي قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، وعدد من مرافقيهما في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار استهدفتهم لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي في 3 يناير 2020.

ومن العراق إلى سوريا، بعدما كشفت مصادر في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور "شرق سوريا" بأن الميليشيات الإيرانية الموجودة هناك عمدت إلى تغيير أسماء عدد من الشوارع العريقة، المستوحاة من مناطق جغرافية أو رموز وطنية سورية، إلى أسماء مستوحاة من رموز إيرانية ومذهبية، باللغتين العربية والفارسية، في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تفاصيل حصل عليها، تتحدث عن تغيير الميليشيات الإيرانية اسم شارع أنس بن مالك، حيث وضعت لافتة كتب عليها شارع الخميني. كما قامت بتغير اسم شارع الجيش، ووضعت لافتة كبيرة كتب عليها «شارع العباس»، في إشارة للواء العباس التابع لها الموجود في المدينة. وقامت كذلك بتغيير اسم شارع أبو غروب، ووضعت بدلاً منه لافتة باسم شارع قاسم سليماني. كما غيرت اسم شارع "ساقية الري"، بوضع لافتة تحمل اسم "شارع فاطميون".



وفي لبنان جرى نفس الشىء، حيث كان ولا يزال شعار "الحكم لحزب الله وايران لا للماروني"، وهو الشعار الذي رفعه حزب الله الارهابي بعد انطلاقته عام 1982 في كل شارع دخله وسيطر عليه خلال تلك المرحلة، وأعلن من خلاله نفوده وسيادته على المنطقة.

وعلى جدران الشوارع، ارتفعت زخرفات إيرانية زرقاء تحيط بصور "الولي الفقيه"، وبرسم فني متقن وتكنولوجيا متقدمة في حينها، أسقطت صور الارهابيين الخميني والخامنئي على حيطان المدينة.

وفي لبنان وفي شوارع رئيسية هناك، تطلق عليها اسماء ايرانية كـ"الشورى"، "القائم"، "سيد الشهداء"، "الكاظم" "المجمع الجديد وغيرها.

وبتوجيهات من ميليشيا حزب الله، أطلقت بلدية الغبيري في الأيام الماضية اسم الإرهابي قاسم سليماني على أحد شوارعها الرئيسية.

ويرى خبراء، أن عملية اطلاق أسماء قادة ايران وإرهابييها الكبار عملية مقصودة الغرض منها إضفاء سمة إيرانية ملالية في كافة المدن العربية وتشجيع الثقافة الفارسية من جديد بوجهة نظر الملالي الإرهابي.

أ.ي