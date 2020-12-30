بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 08:19 م

الكاظمي: ما زال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة.. ونشطاء: ماذا قدمت للشعب منذ توليك رئاسة الحكومة؟

الكاظمي

وجه نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة أسئلة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عن أي إنجاز قدمه منذ توليه منصب رئاسة الحكومة حتى الآن.

وقال الكاظمي، خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات الأمنية المشتركة، لم تنته التحديات بعد، مازال أمامنا الكثير لعمله، ومازال هناك سلاح منفلت وعصابات جريمة وتجارة مخدرات وأسلحة ونزاعات عشائرية خارج القانون، ولابد أن نتضامن جميعا لمواجهتها وردعها.

وأضاف، "أن كل انهيارات الجيوش في العالم كانت بسبب التقاطعات والتي يجب الابتعاد عنها".

وأوضح، أن حماية الانتخابات البرلمانية المقبلة هي واجب الحكومة، مضيفاً "على الجميع أن يعمل من الآن، لتوفير المناخ الآمن لإجراء انتخابات عام 2021".

وسخر نشطاء من خطاب الكاظمي، متسائلين، هل عملت شيئا يذكر حتى تقول :ما زال أمامنا الكثير لعمله؟، يفترض أن تبدأ العمل ولا تقف هكذا عاجزا حائرا.

من جانبه، أكد النائب عباس العاطفي، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة وحل الأزمة الاقتصادية، مبينا أن الحكومة عليها أن تبحث عن حلول بعيدة عن المساس برواتب الموظفين.

وطالب مراقبون، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالخروج من دائرة "التهديدات اللفظية" باتجاه عصابات ايران. واتخاذ خطوات أكثر جرأة وفعالية. فعصابات ايران تهدد العراق برمته وليس شخص رئيس الوزراء، أو فئة السنّة ولكنها مصدر خطر للعراق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على خطاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وتساءل حساب، "@kfNJDxXpLa2izFY"، " وهل عملت شيئا يذكر حتى تقول؟ ..ما زال أمامنا الكثير لعمله.. يفترض أن تبدأ العمل ولا تقف هكذا عاجزا حائرا متخاذلا متشدقا..".


وتساءل حساب، "@moderatecynic"، " ماذا عن المواطن سجاد؟ ماذا عن هشام؟ صاروا قصة من الماضي. من قتلهم وأنت في الحكم لن يستنكف عن فعل نفس الشيء مع السياسيين كلها مسألة وقت بالنسبة للميليشيات؟".


وتساءل حساب، أيضا "@ONMvqdMcYOxclzZ"، " ماذا قدمت للشعب من تاريخ استلامك رئاسة الوزراء ولحد الآن؟، هل تذكر لنا منجز واحد فقط؟".

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