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الأربعاء, 30 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 30 كانون الأول 2020 07:54 م

تحليق قاذفتان أمريكيتان من طراز B-52.. رسالة تحذير أمريكية جديدة لإيران

قاذفات بي 52

قال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية "إن الولايات المتحدة تواصل نشر قدرات جاهزة للقتال في المنطقة الخاضعة لمسؤولية القيادة المركزية الأمريكية لردع أي خصم محتمل، والتأكيد على أننا على أهبة الاستعداد للرد على أي عدوان موجه ضد الأمريكيين أو مصالحنا.".

وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن المهمة تأتي استجابة لمعلومات استخبارية تشير إلى احتمالية شن "هجمات معقدة" ضد الأمريكيين مع اقتراب ذكرى مقتل سليماني.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيانها، إن القاذفتين اللتين انطلقتا من قاعدة مينوت الجوية في نورث داكوتا صباح الثلاثاء، للمرة الثالثة خلال الـ 45 يومًا الماضية، ستقومان بمهام الردع فوق الخليج العربي تحت حراسة طائرات مقاتلة.

وتأتي مهمة القاذفة الجديدة بعد أسبوع من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إيران بعد إطلاق 21 صاروخا على السفارة الأمريكية في بغداد في 20 ديسمبر/كانون الأول، وهو أكبر هجوم على المجمع الدبلوماسي خلال العقد الماضي.

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