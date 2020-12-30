وزير الطاقة الإيراني للكاظمي: تم قطع الغاز لأسباب فنية.. ونشطاء ساخرون: أمور فنية.. تتعلق بالدولار!

سخر نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، من لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان، الذي أكد أنه تم قطع الغاز الإيراني عن العراق لأسباب فنية.

ورد النشطاء على الكاظمي ووزير الطاقة الإيراني، أن متحدث وزارة الكهرباء في العراق، أكد أنه تم قطع الغاز الإيراني بسبب الديون على بغداد لصالح طهران.

وأكد النشطاء، أنها بالفعل أسباب فنية تتعلق بالدولار، فإيران مصلحتها أولا وأخيرا ولا يهمها العراق في شيىء بل الأهم هو الدولار بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقد استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مكتبه، وزير الطاقة الإيراني رضا اردکانیان والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.

كما نقل اردكاني تعهدات الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية.

وتساءل نشطاء، ألا يوجد بديل لعدم استيراد الغاز من إيران؟ مؤكدين أنه كفا خنوعا وخضوعا لدولة إيران التي دمرت العراق وسرقت ثروات عن طريق عملائها.

وأشار نشطاء إلى أن النهوض بالدولة العراقية يأتي بعامل السيادة والصناعة والاقتصاد والاستثمار وبكل المجالات ينهض العراق بقضاء عل رؤساء الأحزاب القتلة.

وأكد أن العراق دولة نفطية وقادر على تصدير الغاز العراقي للمحطات الكهربائية الوطنية، ولكن بسبب نظام المحاصصة الحزبية استطاعت إيران حرق الغاز العراقي بواسطة حلفائها الأحزاب الإسلامية وهذا من أجل بيع الغاز الإيراني على العراق.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تصريحات وزير الطاقة الإيراني حول الغاز:

وقال حساب، "@SalahALobaidy2"، " بأمور فنية. ومتحدث وزارة الكهرباء يقول بسبب الديون..".



وأضاف، حساب، "@ONMvqdMcYOxclzZ"، " أي أسباب فنية، ترى الشعب واعي وليس غبي".



وتابع حساب، "@BadraIsc"، " عيب عليكم مطلوبين ٧ مليار دولار مال استيراد غاز لإيران وممكن بمليارين خلال سنة تستثمرون الغاز العراقي يكتفي منه العراق ويصدر للعالم، متى تصيرون رجال دولة؟".



وذكر حساب، "@husseinalwardi"، " استئناف ضخ الغاز الذي تم قطعه لأسباب فنية .. تتعلق بالدولار !!".